EN IMAGES - Mission sauvetage des amphibiens à Champigneulles

Un ramassage d'amphibiens était organisé ce dimanche au vallon de Bellefontaine, sur la commune de Champigneulles. L'action de sensibilisation, organisée par la Cité des Paysages et la Compagnie des ânes, vise à éviter que les espèces ne soient écrasées par les voitures lors des migrations.

Ce type d'action sert d'outil pédagogique pour les plus jeunes

A l'approche du printemps, les grenouilles, crapauds et autres tritons rejoignent les points d'eau pour se reproduire. Dans le fond du vallon de Bellefontaine, entre 15 000 et 20 000 amphibiens peuvent faire cette migration chaque année. Le site a d'ailleurs été classé "Espace naturel sensible départemental".

Les amphibiens rejoignent les points d'eau pour se reproduire © Radio France - Léo Limon

Pour éviter que les amphibiens ne soient écrasés par des voitures, un filet de plus de 2km de long a été installé le long de la route. Les espèces sont ainsi dirigées vers des seaux.

Les amphibiens sont disposés dans des seaux avant de rejoindre le milieu aquatique © Radio France - Léo Limon

Les bénévoles de l'association de La compagnie des ânes récupèrent régulièrement les amphibiens et les transportent ainsi dans des points d'eau.

L'occasion de passer un moment en famille ... sous la pluie !! © Corbis - Léo Limon

Des actions que le département ouvre parfois au public, sur inscription, comme ce dimanche. Un public familial d'une vingtaine de personnes.