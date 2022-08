Orages dans la Loire : Saint-Étienne demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Les communes touchées par le violent orage de mercredi dans la Loire (Saint-Étienne, La Talaudière, Sorbiers, Villars et Saint-Priest-en-Jarez) demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations. L'objectif est de faciliter les démarches d'indemnisation pour les sinistrés.

Inondation et toiture endommagée au Zénith

Chez des particuliers comme dans certains équipements municipaux ou métropolitains, l'eau - et parfois la boue - se sont infiltrés. Comme au Zénith de Saint-Étienne. Jeudi après-midi, des flaques d'eau étaient encore visibles dans la salle de concert stéphanoise, au pied des gradins. Une conduite d'évacuation des eaux de pluie a lâché dans le bâtiment, probablement à cause de l'accumulation de grêlons, de feuilles et de branchages.

Le Zénith de Saint-Étienne a été en partie inondé. © Radio France - Tifany Antkowiak

"On a fait intervenir les entreprises pour ne pas que ça se reproduise", explique la directrice du Zénith, Sylvie Liogier, aux représentants de Saint-Etienne Métropole et de la préfecture de la Loire venus constater les dégâts. Des travaux de sécurisation ont également été menés ce jeudi sur le toit du bâtiment : 17 clins en tôle blanche ont été arrachés sous la violence des intempéries, sur la façade ouest de la toiture. Ils ont été retrouvés éparpillés sur les parkings du Zénith.

Des clins en tôle ont été arrachés du toit du Zénith pendant l'orage. © Radio France - Tifany Antkowiak

Plus de 400 impacts de foudre

Heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Ce qui tient presque du miracle, explique le secrétaire général de la préfecture. "On a compté plus de 400 impacts de foudre, 30 à 40 millimètres d'eau, donc c'est un phénomène qui a été très intense et très rapide, et c'est vrai que vu la violence des éléments, _on aurait pu avoir un bilan beaucoup plus grave sur le plan humain_, là il n'y a absolument aucun blessé", détaille Frédéric Schuffenecker. Il s'est rendu dans plusieurs communes touchées jeudi après-midi, notamment L'Étrat, où de nombreuses toitures ont été endommagées. C'est le cas du toit de l'école des Ollières. "On a retrouvé des panneaux photovoltaïques un peu partout", raconte le maire de la commune, Yves Moirand. Des infiltrations ont aussi été relevées dans l'établissement, mais la rentrée des classes de septembre devrait se faire normalement. "On va faire installer un revêtement neutre en attendant de recevoir les nouveaux panneaux", précise le maire.

La reprise en revanche, ne pourra pas se faire comme prévu au restaurant L'Hospitalet à Sorbiers. La moitié du toit a été détruite par l'orage. Le restaurant devait reprendre son activité le 22 août, après 15 jours de congés, mais au vu de l'ampleur des dégâts, il y aura du chômage technique. "Il n'y avait jamais eu de sinistre, c'est dur à avaler de voir le restaurant comme ça", commente Michel Laval, le père du gérant de l'établissement. Il s'occupe des premières démarches en attendant le retour de vacances de son fils, actuellement en voyage aux Seychelles.

Au restaurant L'Hospitalet à Sorbiers, les dégâts sont conséquents. © Radio France - Tifany Antkowiak