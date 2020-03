Samedi 8 et dimanche 9 mars, à Mayenne et dans l'agglomération lavalloise, des bénévoles ont nettoyé trottoirs, fossés, chemins et routes. Et partout le même constat : la nature sert malheureusement de décharge pour beaucoup.

EN IMAGES - Plus d'une tonne de déchets ramassée en Mayenne lors de deux marches propres

Lors du ramassage des ordures par des cyclistes et randonneurs en Mayenne

Samedi 8 mars, une récolte de plus de 300 kilos. C'est la montagne de déchets et de détritus ramassés par le collectif Mayen'Propre et le club VTT de la Haie-Traversaine à Mayenne.

le tri commence dés le ramassage - Collectif Mayen'Propre

Beaucoup de canettes, de bouteilles, de pneus, des emballages plastique, et même une trottinette.

beaucoup de canettes ramassés - Collectif Mayen'Propre

28 personnes ont participé à cette marche propre. Elles ont notamment nettoyé les alentours du parking du magasin But, les abords des terrains de foot et de rugby.

Des bénévoles au travail - Collectif Maye'propre

Un nouveau rendez-vous du même type est d'ores et déjà prévu à Saint-Berthevin le 4 avril prochain.

Dimanche 8 mars, ce sont des randonneurs et des cyclistes qui ont enfilé les gants et porté des sacs poubelle dans les secteurs de Bonchamp et de Vaiges. A la fin de la journée, 900 kilos de déchets ont été ramassés.