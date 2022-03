EN IMAGES - Plus de 150 personnes au rassemblement pour le climat à Orléans

Plus de 150 personnes se sont rassemblées sur le bords de Loire à Orléans, ce samedi après-midi, pour alerter sur l'urgence climatique. Une action qui fait partie d'une mobilisation nationale pour interpeller les candidats à la présidentielle et demander des actions concrètes.

"Le climat, pour nous, c'est l'urgence, mais on n'en parle pas assez." C'est le constat dressé par Jany Maufrais, membre de l'association Attac 45. Un constat partagé par les plus de 150 manifestants réunis sur les bords de Loire à Orléans ce samedi après-midi, lors du rassemblement Look Up [ouvre les yeux], organisé partout en France. "Il n'y a que 2,5% de thèmes sur le climat pendant cette campagne présidentielle, c'est insuffisant", poursuit Jany Maufrais.

Un enjeu : (faire) parler du climat

Face à l'urgence de la situation, soulignée une nouvelle fois deux semaines plus tôt dans un rapport du Giec, Catherine, orléanaise habituée des marches pour le climat, regrette aussi le manque de mobilisation sur le sujet. "Le conflit en Ukraine fait que les gens sont focalisés là dessus, mais avant ça, c'était à cause d'autre chose", souligne-t-elle. "On en parle peu parce que ça fait peur et on n'a pas envie d'entendre dire que ça va être la catastrophe. Mais on lutterait d'autant mieux si on arrêtait de faire l'autruche."

Catherine, orléanaise : "On arrive à un point de non-retour et il faut que les gens s'en rendent compte. Mais c'est assez triste parce qu'il y a peu de mobilisation par rapport à l'enjeu de la chose". © Radio France - Cécile Da Costa

Pour favoriser l'échange, et justement les discussions autour du climat, les organisateurs de la mobilisation ont opté pour un rassemblement statique, place de Loire, plutôt qu'une marche. Pendant près d'une heure, des intervenants, la plupart représentants de partis politiques (EELV, NPA...) ont pris la parole pour exposer leurs idées et propositions sur le climat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mobilisation de toutes les générations

Parmi les manifestants, des syndicats (CFDT, FSU, Solidaires), des associations (Oxfam, Il est encore temps, Sortir du nucléaire, Attac45....), des partis politiques, mais aussi et surtout des citoyens lambdas, venus seuls ou en famille. Et preuve que le réchauffement climatique est l'affaire de tous, toutes les générations étaient représentées place de Loire. Clémence et Hélène, deux amies orléanaises, sont venues avec leurs enfants. "Je pense que le collectif est important, il faut se rendre visible auprès des politiques mais aussi des autres citoyens", estime Hélène, qui participe à sa première manifestation pour le climat.

"Je pense que beaucoup de gens comprennent qu'il y a urgence et ces manifestations leur montrent qu'ils sont pas les seuls à s'en rendre compte", ajoute Clémence, qui n'a raté aucune marche pour le climat ces dernières années. "Et puis ça permet aussi d'avoir du poids face aux politiques, parce que nous on vote dans un mois et ces préoccupations là, ça va peser sur le bulletin de vote."

Hélène, Clémence et leurs enfants : elles comptent "montrer aux citoyens qu'ils ne sont pas seuls à réfléchir dans le coin sur le climat et les appeler à se mobiliser dès maintenant". © Radio France - Cécile Da Costa

Louis, 9 ans, écrit à la craie "sauvons notre planète" sur les bords de Loire : "C'est la nature qui nous a créés, pourquoi on l'abîme ? Et pourquoi on est si peu à comprendre ce qui se passe ?" © Radio France - Cécile Da Costa

Catherine et l'association "Olivet en transition" : "Il n'y a pas grand monde, les gens se disent sûrement que c'est trop tard. On est en retard, mais si on ne fait rien ça ne va pas s'arranger" © Radio France - Cécile Da Costa

Des faux climatosceptiques

"Je pense qu'il ne faut rien faire pour le climat, tout va bien, on n'est pas pressé", ironise Pierre. Chapeau melon sur la tête, et parapluie en main, il incarne un membre de la "brigade de la procrastin-action", de faux climatosceptiques qui viennent manifester à Orléans. Leur arme : le sarcasme. Avec Josiane, qui a opté pour une tenue de clown, ils enchainent les slogans détournés pour le climat : "nos profits valent plus que vos vies", "Un, deux, trois degrés, c'est pas encore assez", "Quel réchauffement climatique ? On se caille aujourd'hui !".

Le but, utiliser l'ironie pour faire comprendre leur ras-le-bol et dénoncer la lenteur, voire l'absence, des politiques climatiques. "Ne regarde pas la réalité en face, ça va te faire mal", déclare avec un rire jaune Josiane. "De toute façon, c'est ce qu'on fait depuis des années, tant que l'argent continue de rentrer, tout va bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites tous là ? Allez consommer !"