EN IMAGES - Plus de 350 personnes réclament moins de prélèvements de la Société des Eaux de Volvic, à Riom

"L'eau, la vie, pas les profits !". Voici ce qu'on pouvait entendre dans la manifestation qui a traversé Riom, ce samedi 30 septembre, à l'appel de plusieurs associations. Plus de 350 personnes se sont réunies pour demander une limitation des prélèvements de la Société des Eaux de Volvic sur les ressources en eau, notamment la source de l'Impluvium de Volvic.

Les manifestants réclament "la simple application de la loi sur l'eau de 2006", qui selon eux n'est actuellement pas respectée. "Ce n'est pas que le problème de Volvic, en fait, c'est un problème qui devient plus général", s'inquiète Delphine, dans le cortège. "J'habite un peu plus haut dans les Combrailles, et on a aussi des soucis. Ça m'inquiète de voir que le barrage à côté de chez moi est déjà quasiment asséché début juillet, et que cette eau part ailleurs que dans mon territoire."

"On veut montrer que la population locale est très inquiète"

Il y a donc urgence à se mobiliser, estime Pierre, un autre manifestant. "Les habitants voient tous les jours des centaines de camions sortir des usines de Volvic avec des palettes de bouteilles en plastique, et eux on leur dit qu'ils ne peuvent pas arroser leurs tomates parce que c'est interdit. On voit arriver le moment où même au robinet, dans ces communes, il n'y aura plus d'eau."

L'association PREVA, organisatrice de la manifestation, se félicite du nombre de personnes mobilisées. "On s'attendait à 200 manifestants, c'est très positif", confie Adrien Balvet, secrétaire de PREVA dans le Puy-de-Dôme. "D'habitude, on emploie beaucoup de voies procédurières pour se faire entendre auprès des élus locaux, de la préfecture, des élus nationaux pour essayer de sauvegarder notre ressource en eau et notre territoire. Mais aucune action notable n'est prise depuis 5 ans. On a donc décidé de monter d'un cran avec cette manifestation. On veut montrer que la population locale est très inquiète."

Un petit cercueil déposé par les manifestants devant la Cour d'appel de Riom en hommage à une source asséchée. © Radio France - Emma Saulzet

Des petits cercueils ont été déposés par les manifestants à plusieurs étapes de la marche, partie du parvis de l'église Saint-Amable et arrivée à la Cour d'appel de Riom. Des cercueils en hommage aux sources, désormais à sec, à cause selon les opposants des captages abusifs de la Société des Eaux de Volvic.

Les associations comptent se remobiliser, au printemps, si elles ne "reçoivent pas de message positif" des élus locaux et nationaux.

Les manifestants réclament des restrictions de prélèvements de Volvic. © Radio France - Emma Saulzet

