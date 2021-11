EN IMAGES - Plus de 500 personnes manifestent contre l'implantation d'une usine Seveso à Marignane

Un cortège de 550 personnes a parcouru les rues de Marignane, ce samedi entre 10h et 11h. Une manifestation à l'appel de plusieurs associations et collectifs, notamment Respire 13, Greenpeace et France Nature Environnement, pour protester contre le projet d'implantation d'une usine classée Seveso sur la commune. L'usine Satys produirait des peintures en utilisant des produits chimiques tels que le chrome 6 et l'acide chlorhydrique, deux agents cancérigènes. C'est ce qui inquiète les associations et les riverains.

Dans le cortège, beaucoup d'habitants, des élus, mais aussi des enfants qui ont peur pour leur avenir. "C'est inadmissible qu'on implante une usine pareil à proximité de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, d'un Ehpad, à moins de 300 mètres des habitations", s'insurge Justine Giordano, la présidente de Respire 13. "On ne comprend même pas qu'un tel projet ait pu être envisagé."

Les opposants à l'usine le promettent : si le projet n'est pas annulé, ils continueront la mobilisation, à raison d'un événement par mois.

En tête de cortège, des enfants inquiets pour leur avenir, ce samedi matin, à Marignane. © Radio France - Clémentine Sabrié