EN IMAGES - Près de 300 personnes manifestent à Avignon pour "une vraie loi climat"

Plus de 500 organisations appelaient à défiler ce dimanche partout en France pour réclamer "une vraie loi climat", alors que les députés examinent à partir de demain le projet de loi climat et résilience à l’Assemblée. Les militants écologistes reprochent au gouvernement d'avoir méprisé le travail des membres de la Convention citoyenne pour le climat. "Emmanuel Macron avait promis de faire passer ces mesures sans filtre mais on voit que plus de 50 d'entre elles ont été amoindries", regrette Franck Spieser,l'un des organisateurs de la marche à Avignon où près de 300 personnes se sont mobilisées pour exiger des mesures à la hauteur de l'urgence écologique.

Plus de 500 organisations appelaient à défiler ce dimanche en France pour réclamer "une vraie loi climat". © Radio France - Elsa Vande Wiele

Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Avignon ce dimanche pour dénoncer "le manque d'ambition du gouvernement" face à l'urgence écologique. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le projet de loi climat et résilience sera examiné à partir de lundi à l'Assemblée narionale. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Cela faisait plus d'un an qu’il n’y avait pas eu de grande mobilisation en France pour le climat. © Radio France - Elsa Vande Wiele