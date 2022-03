EN IMAGES – À Bayonne, plusieurs centaines de personnes dans la marche pour le climat

"On est plus chaud que le climat", "Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité". Ce samedi 12 mars, devant la gare de Bayonne en début d'après-midi, plusieurs centaines de personnes ont marché pour le climat. Si elles ont redoublé d'imagination en terme de slogan, l'objectif était surtout de dénoncer l'inactivité du gouvernement en terme d'action écologique. "Je regrette même qu'il n'y ait pas plus de monde" avoue Hélène, venue de Bidart avec une pancarte "Non au grand réchauffement." "C'est important de se déplacer, on a l'impression que la question du climat a été reléguée encore une fois au second plan" renchérit Simon, lui aussi Bidartar.

Flambée des prix de l'essence et élection présidentielle

Cette nouvelle mobilisation intervient dans un contexte particulier. Entre guerre en Ukraine, flambée des prix des carburants et élection présidentielle, les manifestants ont de nombreux motifs de revendications. "Les trois-quarts des politiques n'en ont pas grand-chose à faire dénonce Hélène. Je suis aussi là parce que ça me fait peur pour l'avenir." En queue de cortège, Amélie voit dans le contexte actuel une opportunité de changer de modèle. "Peut-être que payer son litre d'essence deux euros va faire changer les comportements, avance Amélie. Nous, nous essayons de faire le maximum de choses à vélo, même avec deux enfants." Également habitant d'Anglet, Bernard abonde : "Nous sommes peut-être contraints, désormais, de changer de modèle, et de rentrer dans la sobriété énergétique."

Les images de la marche

Une adhérente du mouvement Bizi ! déguisée en autruche, pour dénoncer la politique de l'autruche du gouvernement. © Radio France - Rémy Doutre

Simon, Hélène et Perrine, habitants du Pays Basque, venus manifester pour le climat. © Radio France - Rémy Doutre

L'actualité de la guerre en Ukraine trouve aussi un écho auprès des manifestants pour le climat à Bayonne. © Radio France - Rémy Doutre