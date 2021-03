Près de 500 manifestants ont marché dans les rues d'Orléans ce dimanche après-midi pour le Climat et dénoncent une loi climat au rabais, un projet de loi présenté à l'Assemblée ce lundi. Partis de la place du Martroi, les manifestants sont passés place de Loire et arrivés au théâtre d'Orléans.

EN IMAGES - Près de 500 manifestants marchent pour le Climat à Orléans et dénoncent une loi climat au rabais

Partis de la place du Martroi, les manifestants ont fait un arrêt place de Loire et sont arrivés au théâtre d'Orléans pour soutenir les intermittents du spectacle qui occupent le théâtre depuis près de deux semaines. Retour en images sur cette marche pour le Climat.

Les manifestants, masqués, sont partis de la place du Martroi à Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

Les affiches dans le cortège orléanais. © Radio France - Alexandre Frémont

Parmi les manifestants à Orléans, Obélix, réfractaire. © Radio France - Alexandre Frémont

Guillaume et Magali, deux des coordinateurs de la marche pour le Climat à Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

Des propositions de la Convention citoyenne retirées ou modifiées dans le projet de loi ont été affichées sur les quais de Loire, en face de la place de Loire à Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont