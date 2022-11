EN IMAGES - Quatre chèvres et trois cigognes sont les nouveaux pensionnaires du Refuge de l'Arche en Mayenne

Le Refuge de l'Arche a recueilli quatre chèvres de crête et trois cigognes blanches, suite à la fermeture d'un zoo pour vétusté.

Bienvenue aux nouveaux pensionnaires du Refuge de l'Arche ! Trois cigognes blanches et quatre chèvres de Crête, trois mâles et une femelle, sont arrivés le 26 octobre, après la fermeture de leur parc zoologique à cause de sa vétusté.

Deux soigneuses du Refuge de l'Arche ont fait neuf heures de voiture pour aller récupérer les animaux ! - Le Refuge de l'Arche

Élodie et Servane, cheffe-soigneuse et soigneuse du Refuge, sont elles-mêmes allées les chercher, à neuf heures de voiture de notre département, rapporte le Refuge de l'Arche.

Les sept nouveaux pensionnaires sont placés en quarantaine pour un mois, les cigognes dans la grande volière et les chèvres dans un box, à l'écart des autres animaux. Les cigognes rejoindront une autre de leurs congénères, arrivée en Mayenne il y a plusieurs années.

Patience avant de découvrir les chèvres de Crête ! Elles doivent d'abord passer un mois en quarantaine. - Le Refuge de l'Arche

Les chèvres n'ont pas encore été montrées au public, il faut attendre encore un peu ! Cette espèce est classée "vulnérable" par l'Union internationale de la conservation de la nature.