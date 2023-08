EN IMAGES - Quatre jeunes Nantais ramassent les canettes qui traînent par terre

Des canettes de bière et de sodas jonchent encore beaucoup les trottoirs des grandes et petites villes. Alors pour sensibiliser les riverains aux bons gestes et au tri sélectif, quatre jeunes Nantais de l'association "les Connexions" se sont lancé un défi ce week-end du 19-20 août : ramasser un maximum de canettes qui traînent par terre, notamment sur les bords de Loire et en centre-ville, à l'occasion de la 3ᵉ édition du "Recycling Tour" qui se tient partout en France. Les jeunes en profitent pour faire une petite piqûre de rappel sur le tri des déchets.

Des sacs en forme de canettes

Avec leurs sacs en forme de canettes géantes, Julia (26 ans), Célia (22 ans), Nathan (20 ans) et Marion (21 ans) ne passent pas inaperçus auprès des passants : "Avez-vous des choses à jeter ?", demandent-ils à Stéphane et Valérie, qui habitent Nantes depuis une dizaine d'années. "Non, désolés, répondent-ils. On ramasse, on jette, on fait du mieux qu'on peut au quotidien", assure Valérie.

Marion (à gauche) jette une canette dans le sac de Célia (à droite) sur les bords de Loire, à Nantes © Radio France - Léonie Cornet

Déjà l'équivalent de 110 litres de canettes, papiers, mégots et déchets en tous genres ont été ramassés par ces quatre jeunes Nantais ce samedi 19 août 2023 à la mi-journée. De quoi rendre fière Célia, 22 ans, arrivée à Nantes il y a seulement quelques mois : "plusieurs personnes nous félicitent pour notre engagement, je pense que cette question touche aujourd'hui toutes les générations."

"Le but n'est pas de culpabiliser, mais de sensibiliser" - Julia

Et pourtant, le tri des déchets ne semble pas être une notion acquise par toutes et tous. "Cela nous est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui avouent ne pas faire le tri, confie Julia, 26 ans. Mais dans ces cas-là, on adopte une attitude bienveillante. On essaye de comprendre pourquoi, sans jugement. Le but n'est pas de culpabiliser, mais de sensibiliser."

Le rendez-vous était donné ce samedi sur les bords de Loire, les jeunes iront ce dimanche en centre-ville © Radio France - Léonie Cornet

Et où vont ensuite toutes ces canettes ramassées ? "On les dépose dans des points d'apport volontaire, pour être sûrs qu'elles soient recyclées ensuite."

Une belle initiative alors que le chemin est encore long. Sur les 59 milliards de canettes achetées chaque année en France, seules deux milliards sont recyclées. Cette session de ramassage de canettes à Nantes continue ce dimanche 20 août dans le centre-ville. Le départ est prévu à midi du Jardin extraordinaire pour terminer près de l'île de Versailles à 20h, en passant par les bords de Loire, Feydau et Commerce.

Le parcours des jeunes ramasseurs de canettes ce dimanche 20 août 2023 à Nantes - Chaque canette compte

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 et dans le cadre de la loi anti-gaspillage , de nombreux emballages sont devenus recyclables. Vous pouvez donc désormais mettre dans la poubelle jaune vos pots de yaourts, capsules de café, boites en métal et barquettes en plastiques. Ces règles sont valables à Nantes et partout en France. Pour avoir plus d'informations sur le recyclage des canettes, vous pouvez vous rendre sur le site internet de "Chaque canette compte" qui organise ces sessions de ramassage en partenariat avec l'association "les Connexions".