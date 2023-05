EN IMAGES - Saint-Gilles-Croix-de-Vie préserve ses dunes

Les dunes sont un rempart naturel fragile et indispensable contre les tempêtes. Autour de Saint-Gilles-Croix de Vie en Vendée, 8 km de clôtures sont en train d'être réparées ou implantées pour préserver ces dunes, à la fois du piétinement des hommes et des marées. La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie doit assurer la protection de 32 km de côtes de Saint-Hilaire-de-Riez au nord, à Brétignolles-sur-Mer et l'estuaire de la Gachère, au sud.

ⓘ Publicité

"Xynthia était vraiment l'élément déclencheur pour mettre en place des moyens", François Barreteau

"Xynthia était vraiment l'élément déclencheur qui a permis de mettre en place des vrais moyens, explique François Barreteau, directeur général adjoint de l'agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et l'ensemble des collectivités littorales aujourd'hui ont des services très spécifiques, avec des agents spécialisés dans le suivi de l'érosion, la réparation ou l'urgence. Là, on travaille sur le verrouillage de la dune pour limiter l'accès car l'été on passe de 50.000 à plus de 300.000 habitants sur l'agglomération. Si la plupart des gens sont très attentifs, on a toujours une partie de ces personnes qui ne font pas attention".

Clôtures pour préserver les dunes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Radio France - Yves-rene Tapon

Le travail consiste donc à poser des clôtures pour éviter le passage et pour favoriser l'apparition ou le renouvellement de la végétation qui consolide la dune. "Là, on est dans une zone de transition entre un ouvrage en dur, sur le Remblai de de Saint-Gilles et la dune. C'est une dune qui est fraîchement ré ensablée, donc la végétation n'a pas encore repris ses droits", renchérit Sébastien Givan, responsable du service défense contre la mer.

"Il faut être très humble en défense contre la mer et juste essayer de s'adapter", François Blanchet

"Depuis 10 ans , on a compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, ajoute François Blanchet, maire et président du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération, on sait par exemple que les enrochements créent des effets de bord et ont tendance à amplifier l'érosion. Donc on enlève tous ces enrochements et on travaille sur le réalignement du trait de côte. On a aussi fait la plantation de plantes traditionnelles qui poussent sur les dunes et qui permet surtout de fixer le sable. Après, il faut être très humble en défense contre la mer et juste essayer de s'adapter".

Travaux de préservation des dunes à l'aide de clôtures, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Radio France - Yves-rene Tapon

loading

loading