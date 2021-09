EN IMAGES - Strasbourg : des buses pour effaroucher les étourneaux qui pullulent quartier Port du Rhin

"C'était un énorme problème, pour le bruit et pour l'hygiène", témoigne Anne-Véronique, habitante du quartier du Port du Rhin et membre du conseil citoyen. Des centaines, parfois des milliers d'étourneaux sont perchés chaque été depuis plusieurs années dans quelques arbres : pour régler le problème, deux fauconniers et leurs buses ont été chargé de les déplacer.

Effaroucher les étourneaux

"L'intervention débute à l'arrivée des étourneaux, quand la nuit tombe" explique Kilian Martel, fauconnier de la société "Phoenix effarouchement." Sur son poing, Alpha, un mâle de buse de Harris, attend les instructions. Vers 20 heures, ils commencent à sillonner les rues du quartier pour débusquer les indésirables qui cherchent à rejoindre les arbres.

Alexis Vignon et Kilian Martel de la société Phœnix Effarouchement quartier Port du Rhin à Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

Au bras de son collègue, Alexis Vignon, Vado, une femelle bus de Harris : "Nos rapaces vont déclencher des attaques sur les étourneaux, ce qui va créer un sentiment d'insécurité et les forcer à se déplacer, à continuer leur migration" précise le fauconnier. De petites clochettes, attachées aux pattes des buses renforcent l'effarouchement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une méthode écologique pour déplacer les étourneaux là où ils ne dérangent personne et qui ne déloge pas d'autres espèces comme les hirondelles ou les passereaux par exemple.

Des années de nuisances

En tout, une seule nuit aura été nécessaire pour faire fuir les étourneaux : "Ca a déjà fonctionné sur des populations de dizaines de milliers d'étourneaux dans d'autres villes, là ils étaient beaucoup moins nombreux" insistent les deux fauconniers. Ils ont passé une seconde nuit à traquer les oiseaux dans Strasbourg pour s'assurer de leur départ.

Les habitants du quartier Port du Rhin et surtout de la cité Loucheur eux, espèrent que la solution sera permanente après plusieurs années de nuisances et des tentatives d'effarouchement à l'aide de ballons dans les arbres et bandes son de cris de rapaces.