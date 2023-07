EN IMAGES - Un arbre tombe sur la bibliothèque municipale de Marsannay-le-Bois à cause des orages

Les habitants de Marsannay-le-Bois risquent de se rappeler longtemps de ce mardi 11 juillet 2023. Alors que les orages s'abattent sur la Côte-d'Or , le vent souffle fort. Ce qui va entraîner la chute d'un arbre sur la bibliothèque municipale du village. Selon les habitants, l'arbre se serait effondré pendant le pic de l'orage, entre 20 heures et 21 heures. Les habitants décrivent des vents très violents, beaucoup de pluie, et même de la grêle. Aucune personne n'a été blessée, mais seulement des dégâts matériels. L'église et la mairie ont également subi les conséquences de ces intempéries. "Ce qui est tout de même beau là-dedans, c'est de voir tout cette solidarité, explique Christophe Monnot, le maire. Les gens sont tous venus donner un coup de main, et ça fait du bien !"

Les festivités du 14-Juillet déplacées

Autre conséquence de ces dommages, les célébrations de la Fête nationale doivent se dérouler ailleurs. En effet, elles étaient prévues dans le parc Eugène Noblot, là où se trouve la bibliothèque. Sauf que les vents violents n'ont pas épargnés les autres arbres du parc, certains sont également tombés. Finalement, les riverains se retrouveront dans la cour de l'école pour les festivités du 14-Juillet.

Les dégâts en images

Les habitants se sont relayés pour dégager les branches du toit. - M.B.

Au matin, les habitants de la commune n'ont pu que constater les dégâts. - M.B.

La bibliothèque est pour le moment inaccessible au public pour des raisons évidentes de sécurité. - M.B.