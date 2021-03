EN IMAGES - Un millier de personnes manifestent pour une "vraie loi climat" à Strasbourg

Ils ont manifesté pour une "vraie loi climat" : ce dimanche 28 mars, environ un millier de personnes ont marché en cortège à Strasbourg alors que l’examen du projet de loi "Climat et Résilience" débute ce lundi à l’Assemblée nationale. Un texte jugé trop peu ambitieux et qui ne permettrait pas à la France de tenir ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Reprendre les mesures de la convention citoyenne

"Certaines propositions de la convention citoyenne pour le climat on été passées à la trappe", déplore Lucie, venue manifester ce dimanche à Strasbourg. C'est ce que reprochent de nombreux manifestants au texte de loi : l'absence ou la modification de la plupart des 149 propositions formulées par la Convention citoyenne.

Respecter les engagements climatiques de la France

Véronique est venue manifester avec son jeune fils. Une pancarte autour du coup portant l'inscription 'No future' ("pas de futur"), elle ne comprends pas l'inactivité des politiques : "On est vraiment en colère et très déçus. 2050 ça va vite et avec ce qui est proposé dans cette loi on ne tiendra pas nos engagements."

Des engagements climatiques "oubliés" pour beaucoup à cause de la crise du coronavirus : "Il est temps de la remettre sur le devant de la scène" insiste un autre manifestant.

Le début du rassemblement, place de la République à Strasbourg © Radio France - Marie Maheux