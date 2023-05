EN IMAGES- Une ancienne carrière devenue réserve d'eau en Vendée

Quand une ancienne carrière revit comme réserve d'eau . À Aubigny - Les Clouzeaux, au sud de La Roche-sur-Yon, Vendée eau a acquis et reconvertit en 2022 une ancienne carrière inexploitée pour stocker de l'eau potable. La capacité est de 2,7 millions de m3, et en ce printemps 2023, elle est quasiment pleine.

"On a un déficit sur la côte vendéenne, alors qu'on a un excédent dans le bocage", Olivier Desprez de Vendée Eau

"On va la remplir lorsqu'on a de l'eau en excédent sur le bassin versant du Jaunay (lac à proximité) au moyen d'une station de pompage, explique Olivier Desprez, directeur des services techniques de Vendée Eau, et on se garde la possibilité de la réutiliser en cas de besoin l'été dans l'autre sens pour réalimenter le Jaunay. On a un déficit, notamment sur la côte vendéenne, alors qu'on a un excédent dans le bocage. Les solutions qu'on met en œuvre visent à compenser ce déficit. Et les carrières sont une partie de la réponse.

Ancienne carrière d'Aubigny-Les Clouzeaux, devenue réserve d'eau potable en 2022 © Radio France - Yves-rené Tapon

Deux autres carrières inexploitées en Vendée ont également été transformées en réservoirs, la Jaultière près de Mervent et à Saint-Christophe-du-Ligneron près du lac d'Apremont. Dans ce département, l'essentiel des réserves d'eau potable est visible dans les barrages. "55 millions de mètres cubes sont stockés dans nos barrages, précise Jacky Dallet président de Vendée Eau, cette eau visible permet à chaque Vendéen, lorsque la période de sécheresse sévit, de voir les niveaux baisser. Et donc de prendre conscience que c'est par ces gestes du quotidien qu'il faut économiser". Aujourd'hui, un vendéen consomme en moyenne 100 litres d'eau par jour, contre 140 pour la moyenne nationale. Vendée Eau a par ailleurs effectué d'importants investissements dans des canalisations, 15.500 km au total, pour distribuer l'eau potable vers les secteurs moins fournis : "Il faut voir la Vendée, non pas comme treize barrages qui nourrissent différentes régions, mais ces treize barrages sont une ressource universelle pour la Vendée". La plus importante est une canalisation de 120 km reliant Mervent à Apremont.

"Ces treize barrages sont une ressource universelle pour la Vendée", Jacky Dallet président de Vendée Eau

Cette reconversion de l'ancienne carrière a également changé le quotidien des habitants, se réjouit la maire d'Aubigny - Les Clouzeaux, Michelle Grellier :"Avant, on parlait plutôt des inconvénients liés au bruit, à la poussière, à la circulation des camions. Et aujourd'hui, on vient s'y promener, on redécouvre la nature. En plein cœur du bourg, c'est devenu une chance pour la commune".