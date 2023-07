EN IMAGES - Une pêche pour sauver les poissons du canal d'Orléans, où l'eau commence à manquer

Mission : sauver les poissons. Ce jeudi 13 juillet, une pêche de sauvegarde était organisée dans le canal d'Orléans, le long du quai du Roi et à l'écluse proche du pont Thinat. Objectif de l'association de pêche d'Orléans (AAPPMA du Sandre Orléanais) et de la Fédération de pêche, à l'appel de la Métropole d'Orléans : récupérer les poissons dans ce canal qui commence à s'assécher, et les lâcher dans la Loire, où ils ne risquent pas de mourir par manque d'eau.

Pêche de sauvegarde dans le canal d'Orléans © Radio France - Camille Huppenoire

Ces pêches de sauvegarde sont organisées depuis quatre ans. Cette année, le niveau d'eau dans le canal est meilleur que les années précédentes à la même époque. "[Mais] il n'y a pas d'annonce de pluviométrie importante donc le canal va encore baisser (...) avec la chaleur, l'eau, en plus, se réchauffe donc il faut enlever les poissons le plus vite possible" explique Denis Poignard, trésorier de l'association AAPPMA. Il estime qu'il faudra refaire une pêche de sauvegarde dans trois semaines ou un mois.

Pêche de sauvegarde dans le canal d'Orléans © Radio France - Camille Huppenoire

Ce sont des bénévoles, pêcheurs, qui participent à la pêche de sauvegarde. Les uns dans le canal pour déployer le filet, les autres sur les rives, munis d'épuisettes et de bassines, pour récupérer les poissons et les emmener vers la Loire. Des passants, curieux, s'arrêtent pour observer les manœuvres, comme Josiane, venue avec sa petite-fille Chloé. "Pour regarder, et lui expliquer un peu : qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le canal, et qu'il faut sauver quelques poissons si on peut."