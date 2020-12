EN IMAGES - Vos photos de ce premier week-end de neige en Isère

Brouillard en plaine, soleil sur la neige fraîche en altitude, ce dimanche était promis aux promeneurs, aux enfants, et à tous les amoureux de ce qui glisse. Pour ceux qui ont la chance de n'être pas trop loin des pentes, Il y avait de quoi profiter au mieux de ses 20km de sortie autorisée.

Ski de randonnée, ski de fond, luge : les isérois savent comment se passer des remontées mécaniques malgré tout, et ce week-end, les pentes des domaines skiables ont été largement fréquentées. La préfecture a lancé un appel à la prudence, mais l'envie était trop forte de profiter de la montagne et de "l'air pur" (mais sans remontée mécanique) cher au Premier Ministre Jean Castex, on le sait, depuis son récent discours. D'ailleurs les manifestations pour demander l'ouverture des remontées se poursuivent.

Accéder aux stations a même parfois été un peu galère © Radio France - Benjamin Bourgine

Au Sappey-en-Chartreuse et au Col de Porte, les pentes et les arbres étaient aussi blancs que le secteur était noir de monde. Championnat du monde de luge et de voitures garées sur le bord de la route.

Top départ pour le ski nordique aux Allières à Lans-en-Vercors © Radio France - Gérard Fourgeaud

Comment résister à une petite séance de glisse dans un paysage aussi délicieux ? Les fans de ski nordique en ont pris plein les mollets... entre autres dans le Vercors, et dans la limite de 20km, naturellement.

Depuis les hauteurs et sous sa mer de nuages, la grise cuvette grenobloise semblait manquer le clou du spectacle © Radio France - Benjamin Bourgine

Environ 1000 personnes sont venues skier sur les pistes de ski de fond du domaine de Gève samedi matin. © Radio France - Paul Tilliez

Mer de nuage en Isère © Radio France - Laurent Gallien