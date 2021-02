EN IMAGES - Vos photos des crues en Corrèze

La Corrèze est restée quelques heures en vigilance rouge face aux risques de crues, entre 22h ce lundi et 6h ce mardi matin. Le temps d'enclencher des dispositifs de protection pour une centaine d'habitants d'Argentat-sur-Dordogne et d'ordonner en amont, un lâcher d'eau au barrage de Hautefage. Le plus dur semble passé avec une vigilance rétrogradée en orange par Météo France, reste des images impressionnantes de cours d'eau en crue.

Basteyroux Argentat, secteur qui était le plus à risque dans la nuit du lundi au mardi face à la montée inquiétante des eaux de la Maronne - Sandrine Lafond

La principale inquiétude résidait aux abords de la Maronne, à Argentat-sur-Dordogne. Finalement, le niveau était ce mardi matin à 3,15 m, et non quatre comme l'avait envisagée Vigicrues lundi soir, seuil qui avait justement déclenché l'alerte rouge.

Les rives de la Maronne, à Argentat-sur-Dordogne - Sandrine Lafond

Ailleurs, les eaux sont aussi montées, comme par exemple dans le secteur de la commune de Corrèze.

La rivière la Corrèze, avec un débit très important, aux abords de la commune Corrèze - Claire Grafham

Beaulieu-sur-Dordogne, à gauche et le lac de Causse à gauche - Mylène Gil/Steven Fruchart

Le barrage de Peyrissac ce mardi après-midi. "Que d'eau, que d'eau..." - Gilbert Negrerie

Localement, l'eau est entrée dans des maisons et des caves notamment à Argentat-sur-Dordogne, des jardins sont inondés, des routes impraticables, surtout dans les secteurs du bassin d'Argentat-sur-Dordogne, Culblac et Saint-Viance-Varetz. Les dégâts restent malgré tout pour l'instant limités.

La prudence doit rester de mise

Selon les dernières informations, les principales routes en Corrèze sont praticables. Les routes secondaire, en revanche, sont localement coupées, en particulier dans le secteur d'Argentat-sur-Dordogne. La préfecture de la Corrèze appelle encore à la prudence, à ne pas s'engager sur des routes partiellement inondées et ne pas s'approcher des cours d'eau.