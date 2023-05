En Indre-et-Loire, un été 2023 qui s'annonce légèrement plus chaud que les normales de saison

En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, de trois habits, n'en garde qu'un. Et en juillet-août, sue à grosse gouttes. C'est ainsi que l'on pourrait compléter le dicton, avec les effets du réchauffement climatique. À l'approche de l'été, Météo France a publié récemment ses prévisions pour les trois mois qui viennent (juin-juillet-août). Parmi les trois scenarii envisagés, le plus probable, c'est que l'on ait un été 2023 plus chaud que les normales de saison, basées sur les 30 dernières années. Cette possibilité est évaluée à 50%, contre 30% pour un été équivalent aux relevés saisonniers et 20% pour des températures plus basses.

ⓘ Publicité

En Indre-et-Loire, l'association Météo-Centre a également fait ses calculs. La tendance est à un été "plus chaud de 0,5 à 1 degré par rapport aux normales saisonnières", précise le prévisionniste Olivier Renard, qui est également président de la structure. "Les normales de saison, à Tours, sont de 18 degrés en moyenne pour un mois de juin et de 20,2 degrés en juillet et en août." Des températures lissées sur la journée, ce qui veut dire qu'elles englobent la nuit et le jour. "Là, sur ce que l'on voit, on serait plutôt à 19 °C en juin, poursuit Olivier Renard. Cela paraît peu, mais sur un mois complet, cela veut dire qu'il y a des moments où l'on peut voir le mercure s'affoler. Pour rappel, les records sur Tours, c'est 39,1 °C le 18 juin 2022, 39,8 °C le 10 août 2003 et 40,8 °C le 25 juillet 2019."

Un mois de juin particulièrement ensoleillé en prévision

Petite différence par rapport à l'an dernier : les épisodes orageux en Indre-et-Loire sont attendus plus tard dans la saison. "On pourrait être relativement épargné en juin", estime le prévisionniste de Météo-Centre. Le mois de juin que l'on annonce d'ailleurs comme particulièrement sec et très ensoleillé dans le département. Le manque de pluie est une vraie inquiétude, sachant que les nappes ne se sont pas rechargées comme elles auraient dû en hiver. Et puis les orages n'apportent pas forcément de "la bonne pluie". Elle ruisselle plus qu'elle ne s'infiltre véritablement dans les sols. À Tours, il n'est tombé que 144 millimètres d'eau à l'été 2022. Le plus faible total depuis la sécheresse de 1976.