En Isère, 900 truites retrouvées mortes dans la Fure près de Rives, à cause d'une pollution chimique

C'est un spectacle déprimant qu'ont découvert les pêcheurs habitués des bords de la Fure entre Apprieu et Rives : des centaines de poissons morts sur plusieurs kilomètres à cause d'une pollution de la rivière. Ils mettent en cause une usine de Charavines et ont porté plainte.

Des centaines de truites sont mortes dans la Fure à cause d'une pollution chimique entre Apprieu et Rives. Elles ont été retrouvées dans le lit de la rivière sur plusieurs kilomètres entre lundi et mardi. L'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de Rives met en cause une usine de Charavines.

Je n'ai jamais vu une telle mortalité depuis 47 ans que je suis président -Michel Quichante, président de l'association de pêche de Rives

Son président, Michel Quichante est allé sur place mardi pour constater les dégâts et commencer à ramasser les poissons. Ce qu'il a vu l'a profondément déprimé. "On a constaté une mortalité très importante, même quasi totale sur à peu près 6 km. Ici, nous avons récupéré 903 poissons sur 600 mètres. Il y en avait une demie-poubelle. Des truites de toutes les tailles, des alevins aux truites prêtes à se reproduire. Il y en avait une de presque un kilo. Il y avait aussi quelques gardons."

Il faudra 4 ou 5 ans pour reconstituer la population de poissons --Michel Quichante, président de l'association de pêche de Rives

"Je vais vous dire, je suis président de l'association depuis 47 ans. Il y a eu les papeteries et les heures de gloire de la pollution dans les années 70, 80, 90 contre la quelle nous avons lutté. Mais j'ai jamais vu de mortalité aussi importante. Il faudra 4 ou 5 ans pour retrouver la population de poissons, à condition qu'il ait pas d'autres accidents".

L'association de pêche de Rives qui compte 700 adhérents va porter plainte. Selon elle, l'office français de la biodiversité (OFB) est venu aussi constater la pollution sur place, et s'est également rendu dans l'entreprise de Charavines qui serait à l'origine des effluents toxiques.