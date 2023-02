En Isère, des bénévoles portent secours aux animaux égarés dans les massifs

Vers qui se tourner en Isère pour porter secours à nos animaux coincés ou égarés dans les massifs ? Dans le département, ce n'est plus la mission des pompiers, ce n'était déjà pas celle des gendarmes de haute montagne ni des policiers de la CRS Alpes. Alors ne pouvant un peu compter que sur eux-mêmes, des volontaires se sont organisés en 2019, pour créer l'Equipe de Secours Animalier en Montagne (ESAM), 35 adhérents aujourd'hui. Les fondateurs tablaient sur 3 ou 4 interventions par an, mais après un peu plus de trois années, les voilà qui dépassent les 100 interventions.

ⓘ Publicité

"La majorité de nos interventions, ce sont des chiens coincés sur des barres rocheuses", Arnaud Lemagny. - ESAM

Des chiens, des bovins, et même... un lama !

Les sauvetages concernent des animaux d'élevage, de compagnie, explique Arnaud Lemagny, président de l'ESAM. "La majorité de nos interventions c'est des chiens coincés sur des barres rocheuses. On y va à pied, avec des sacs à dos, des cordes, des harnais pour chien. Ce qu'on fait aussi beaucoup c'est de la télé-anesthésie et de la capture d'animaux d'élevage, là cet été on a récupéré un veau qui était tombé dans un trou en Chartreuse. Et donc là on est obligés de faire appel à un hélicoptère". Plus exceptionnel, les sauveteurs de l'ESAM ont un jour eu à récupérer un lama ! "C'est un lama qui appartenait à un particulier, qui s'était échappé de son parc. La divagation des animaux étant interdite, il fallait que son propriétaire le récupère. On a du l'anesthésier pour ne pas se mettre nous-mêmes en danger".

Les secouristes animaliers doivent parfois endormir l'animal secouru pour parvenir à le récupérer. - ESAM

Face à l'ampleur de la tâche, les nouveaux adhérents sont largement les bienvenus, explique Hélène Galle, vétérinaire et bénévole auprès de l'ESAM. "C'est ouvert à tous, on a besoin de beaucoup de profils différents. Pas forcément des gens qui ont des compétences de cordes, mais déjà simplement pour porter le matériel. Mais aussi bien sûr des gens donc qui sont capables de nous faire descendre en rappel, notamment nous les vétérinaires pour approcher de l'animal". Les vétérinaires aussi sont les bienvenus en tant que bénévoles.

Outre les animaux domestiques, les animaux d'élevage comme les moutons nécessitent parfois l'intervention des secours animaliers. - ESAM

Une campagne de dons pour un meilleur matériel

Ces secours aux animaux sont bénévoles, gratuits, l'association vis essentiellement de dons plus quelques subventions. A peine de quoi leur permettre de réaliser leurs actions, mais pas suffisant pour améliorer ou même renouveler leur matériel, explique Arnaud Lemagny : "Un gros poste de dépenses, qui est très important pour nous c'est l'achat d'un drone équipé d'une caméra thermique, avec un zoom assez puissant pour mener des recherches. L'autre élément qui nous manque toujours c'est un véhicule dédié à l'association. On fonctionne avec un budget annuel d'un peut moins de 10.000 euros, entre la location de notre lecal, les assurances, le coût de notre site internet, les déplacements,... mais ça ne nous permet pas de mettre de l'argent de côté pour ces gros investissements".

Dans les cas les plus extrêmes, l'intervention d'un hélicoptère est indispensable, mais y recourir est extrêmement couteux. - ESAM

Pour soutenir l'Equipe de Secours Animalier en Montagne (ESAM), vous pouvez vous rendre sur leur site internet , leur page Facebook , ou directement sur le site de la cagnotte en ligne .