En Limousin, le passage des grues s'observe de plus en plus tard

Depuis début novembre, les grues survolent par centaines le Limousin qui est un couloir important pour la migration des oiseaux qui vont passer l'hiver plus au Sud essentiellement en Espagne et au Portugal. Mais pour le responsable de la ligue pour la protection des oiseaux en Limousin la migration se fait plus tardivement. "Les oiseaux ont tendance à rester plus longtemps dans le nord de l'Europe et notamment en Allemagne où les conditions hivernales sont plus favorables que par le passé, elles trouvent donc à manger et arrivent plus tardivement en Limousin" explique Jérôme Roger. Et pour lui c'est forcément la conséquence du réchauffement climatique et il affirme que depuis 50 à 100 ans on observe trois semaines de décalage pour la migration des grues.

Flavignac : un lieu idéal pour compter les oiseaux migrateurs

C'est notamment grâce aux passionnés et à tous ceux qui comptent le passage des oiseaux que l'on se rend compte de certains changements. C'est le cas de Patrick Précigout. Il observe et compte les oiseaux depuis plus de 20 ans sur les hauteurs de Flavignac en Haute-Vienne. Un site survolée chaque année par des centaines d'espèces d'oiseaux et ce 11 novembre il a pu observer plusieurs vols de grues. "L'année dernière elles étaient passées en octobre et cette année c'est surtout en novembre qu'il y en a beaucoup surtout depuis 2 ou 3 jours avec l'arrivée du gel" constate t-il. Mais il s'aperçoit aussi que de nouvelles espèces viennent nicher en Limousin comme des oiseaux de Camargue qui jusqu'alors ne remontaient pas jusqu'en Limousin. "On a aussi de plus en plus de cigognes blanches, jusqu'à 200 ces dernières années alors qu'avant il n'y avait que quelques couples" Preuve aussi pour lui que le réchauffement climatique a des incidences sur la migration des oiseaux. Et il se demande si dans plusieurs années les grues ne resteront pas dans le nord de l'Europe.

La COP 26 manque l'objectif

Pour Jérôme Roger, responsable de la LPO Limousin, le dérèglement climatique est une des causes indirectes de cette migration tardive. "Très certainement, le gel et la neige absents dans le nord de l'Europe est lié au dérèglement climatique" explique-t-il. Même s'il souligne que le Limousin reste une terre de migration. Il regrette néanmoins que la Cop 26 manque l'objectif de parler de ce sujet. "On a parlé de la préservation de la biodiversité, c'est lié évidemment, et nous nous faisons entendre l'ensemble des cycles importants pour les oiseaux, notamment la période d'hibernage". Pour stopper cette migration, il faudrait "viser le minimum d'augmentation des températures pour que les espèces puissent s'adapter. L'inquiétant, c'est la vitesse à laquelle cela va..." soupire Jérôme Roger.