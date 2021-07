En Limousin les mauvaises conditions météo à l'origine d'une importante mortalité chez les abeilles

En Limousin les fortes pluies du printemps sont à l'origine d'une importante mortalité chez les abeilles du moins chez les apiculteurs amateurs qui n'ont pas toujours su anticiper. Beaucoup d' abeilles n'ont pas trouvé de quoi se nourrir et sont mortes de faim, la production de miel est en baisse.

Beaucoup d'abeilles sont mortes de faim à cause des fortes pluies de ce printemps (Photo illustration)

C'est un nouveau fléau qui frappe les abeilles cette année en Limousin. Cette fois pas de frelon asiatique mais des conditions météo avec un épisode de gel puis de fortes pluies qui n'ont pas permis aux abeilles de trouver suffisamment de quoi se nourrir et beaucoup sont tout simplement mortes de faim. Une situation que l'on constate surtout chez des apiculteurs amateurs reconnait Pascal Guigne , le président du syndicat apicole et avicole du Limousin. "Ceux qui ne se sont pas aperçus que leurs abeilles n'avaient pas de quoi vivre et qui ne s'en sont pas occupés en ont perdu beaucoup...Jusqu'à 50 % " explique t-il car la floraison n'a pas été suffisante cette année.

Les apiculteurs professionnels limitent les pertes

Pour sauver les abeilles il fallait anticiper. Leur donner du sirop ou des restes de miel dés le début du printemps ce que certains amateurs heureusement savent faire mais surtout les apiculteurs professionnels comme Damien Proust à la tête de 130 ruches dans le secteur de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne mais pour qui la situation est néanmoins compliquée "Vu les conditions météo les abeilles ne voulaient pas sortir et il y a eu une surpopulation dans les ruches ce qui fait que les réserves ont été vite épuisées" explique t-il. Heureusement dans ses ruches il n'a pas eu d'importante mortalité mais sa production de miel de printemps devrait être cette année 15 à 20 % inférieure à la normale.

Quant à Pascal Guigne il reconnait que c'est une situation hors du commun "Cela fait 30 ans que je fais de l'apiculture et c'est la première fois que j'assiste à une telle situation" confie le président du syndicat apicole du Limousin.