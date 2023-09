En Loire-Atlantique, interdiction de ramasser et pêcher les coquillages sur une partie du littoral

Coquillages et crustacés sur la plage, illustration.

Le littoral nord de la Loire-Atlantique doit de nouveau faire face au retour d'une microalgue toxique, le dinophysis. Elle revient en force en ce moment sur les côtes, et par conséquent, la préfecture de Loire-Atlantique prend ce jeudi 7 septembre un arrêté, un de plus, pour interdire la pêche, le ramassage, le transport, le stockage et la commercialisation des coquillages sur les zones suivantes :

l'île Dumet

le secteur allant de la pointe de Merquel jusqu'au port de la Turballe

du port de la Turballe à la baie de la Govelle.

La préfecture demande aux professionnels des secteurs concernés de retirer les coquillages mis sur le marché. Pour les particuliers, elle appelle à détruire tout ce qui a été récolté.

Le dinophysis est une algue qui libère des toxines nuisibles pour la santé humaine, et qui ne partent pas du coquillage, même après la cuisson. Ces dernières peuvent provoquer des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales.

Ce n'est pas la première mesure de ce type cette année en Loire-Atlantique. La préfecture avait déjà pris un arrêté pour la même raison au mois de juin 2023.