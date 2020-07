En Lozère, un service écolo-responsable de livraison de repas

Sur sa bicyclette bleue, Raquel pédale en direction du centre-ville de Mende, sur le porte-bagage trois repas à livrer, Audrey est sa première cliente : "manger dans un esprit écolo responsable me séduit de plus en plus". Les menus sont végétariens, mais surtout avec des emballages recyclables explique Raquel Dih Garcia : "les emballages sont en cartons biodégradables donc compostable, les pots pour les sauces sont en fibres de sucre de canne donc biodégradable, j’utilise des sacs en carton...."

Une fois prêts, les menus sont donc livrés à vélo et pas électrique, là aussi, c’est un état d’esprit : "c’est toujours la même démarche de contaminer le moins possible la planète et puis j’adore le vélo, l’an dernier avec mon compagnon nous avons réalisé le tour d’Amérique du Sud à vélo pendant un an." Alors qu’en Lozère faute de transport en commun, la voiture reste la règle, Raquel Dih Garcia souhaite que le vélo s’impose de plus en plus : "j’aimerais bien voir la ville de Mende pleine de vélo, mais petit à petit ça commence. "

Les menus sont végétariens, mais surtout avec des emballages recyclables © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le prix des menus varie de 10 à 13 euros, un prix très abordable pour une cuisine de qualité, un prix raisonné assure Raquel Dih Garcia : "je souhaite que tout le monde ait accès à ma cuisine." Raquel Dih Garcia assure les livraisons à Mende le mardi et jeudi, midi et soir. Vous pouvez la contacter directement via Facebook, sur la page l’assiette à bicyclette.