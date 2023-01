En Mayenne, des élèves de CE1-CE2 aident un agriculteur à planter des arbres

Ils ont chaussé les bottes et enfilé leurs plus beaux manteaux pour donner un sérieux coup de main à un agriculteur de la Mayenne. Des élèves de l'école primaire de Miré (Maine-et-Loire) ont participé à l'opération Des Enfants et des Arbres ce vendredi, organisé par une association du même temps.

L'objectif est de sensibiliser les plus jeunes au dérèglement climatique et aux bienfaits des arbres dans la nature, ainsi que des haies bocagères. Ces dernières ont d'ailleurs progressivement disparu en Mayenne et il est temps d'en replanter. En France, près de 3.500 élèves plantent cette année 20.000 arbres champêtres aux côtés de plus de 100 agriculteurs.

