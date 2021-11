En Mayenne, la première mini-forêt va bientôt sortir de terre

La ville de Montflours et le club de VTT de Louverné vont planter une mini-forêt de 200 m2 derrière le cimetière pour sauvegarder la faune et la flore de la commune. Ce projet, inspiré d'une technique japonaise, est une première en Mayenne.

Le terrain vierge de 200 mètres carrés s'étend derrière le cimetière de Montflours. C'est ici que va naître la mini-forêt, imaginée par Laurent Garnier, président du club de VTT de Louverné. "Le but est de préserver la biodiversité", explique-t-il.

C'est ce qui a convaincu la mairie de s'associer au projet. "On a voulu reconstituer une trame verte, qui permet aux animaux de circuler, précise Etienne Jourde, adjoint au maire de Montflours. À cause des constructions des routes et des habitations, certains animaux se retrouvent isolés dans une petite partie de leur milieu. Donc, planter cette mini-forêt va venir renforcer la trame verte."

Faire boule de neige

Le projet permet de rappeler le rôle capital des arbres pour une commune et ses habitants. "C'est le premier producteur d'oxygène. Bien entendu, ça apporte de la fraîcheur dans les villes et ça coupe des tempêtes et des pluies diluviennes", détaille Laurent Garnier. Pas seulement : il est aussi tourné vers la pédagogie. "Le projet pourrait faire boule de neige et donner envie aux gens de planter des arbres chez eux, espère-t-il. Une personne qui possède un hectare de terrain pourrait très bien planter 500 mètres de forêt et apporter de la biodiversité et de la fraîcheur chez lui et puis pourquoi pas avoir des plants de mini-forêts tout autour de Laval Agglo."

Les apprentis paysagistes vont utiliser une méthode particulière et méconnue en France : la méthode Miyawaki. Cette technique, inventée par un botaniste japonais conste à planter les arbres très serrés, trois arbres au mètre carré. "Cela permet d'avoir une concurrence entre eux pour pousser et donc de pousser beaucoup plus vite", ajoute Laurent Garnier. D'ici 30 ans, la mini-forêt fera la même taille qu'une forêt naturelle vieille de 100 ans.

Le début de la plantation est prévue à la fin du mois de novembre. Il faudra encore trois ans d'entretien minutieux de la parcelle avant que la mini-forêt soit totalement autonome. Une cagnotte en ligne a été lancée afin de pouvoir financer la plantation et l'entretien de cette nouvelle forêt.