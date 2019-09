En Mayenne, la sécheresse fait souffrir les pelouses des stades

Depuis cette semaine, une grande partie de la Mayenne est passée en alerte sécheresse renforcée. Les communes ne peuvent donc plus arroser les plantes et pelouses des stades.

La pelouse du stade de Parné-sur-Roc a plus de jaune que de vert en ce moment.

Département Mayenne, France

La sécheresse continue d'impacter le département de la Mayenne, en alerte sécheresse renforcée au centre, nord et sud-ouest. Il est donc interdit d'arroser les massifs de fleurs, les terrains de sport ou encore les pelouses, pour les particuliers comme les communes.

Pomper de l'eau dans des nappes pour arroser le terrain ne me semblait pas très écologique."

À Parné-sur-Roc, la pelouse est jaune et dure comme de la pierre. Elle n'a pas été arrosée de l'été, même quand c'était possible, pour des raisons écologiques. "Pomper de l'eau dans des nappes, la traiter puis la faire venir à Parné pour arroser le terrain ne me semblait pas très écologique" explique le maire Daniel Guérin.

En attendant, à Parné, les entraînements se font en basket pour ne pas abîmer la pelouse avec les crampons. Et les footballeurs évitent aussi les tacles glissés pendant, au risque de se faire une brûlure à cause du terrain.