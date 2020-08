En Mayenne, la sécheresse s'aggrave, la quasi-totalité du département en alerte renforcée

Les cours d'eau et les nappes phréatiques souffrent du manque d'eau des dernières semaines. La quasi-totalité du département est placée ce mercredi en alerte sécheresse renforcée. Seul le bassin de la Sarthe aval au Sud-Est du département reste en seuil d'alerte. Les bassins de la Mayenne médiane et aval, et de la Sarthe amont, rejoignent les bassins de la Mayenne amont et de l'Oudon en alerte renforcée.

Des mesures de restriction de l'usage de l'eau

Évidemment, ces différents seuils d'alerte s'accompagnent de mesures de restrictions de l'usage de l'eau.

Seuil d'alerte renforcée sur le territoire de l'Oudon, de la Mayenne amont, médiane et aval et de la Sarthe amont

Sur les communes concernées, sont interdits l'irrigation des grandes cultures, l'arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d’eau et des piscines privées et les mouvements de vanne sur les cours d’eau sont interdits.

L'arrosage des potagers et l'irrigation raisonnée des plantes au goutte-à-goutte, par micro-aspersion ou sous serres sont interdits en journée.

Les autres usages de l'eau strictement nécessaires aux process de production ou à une activité professionnelle doivent être réduits de 20 %.

Seuil d'alerte sur le territoire hydrographique de la Sarthe aval

Sur les communes concernées, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d’eau et des piscines privées et les mouvements de vanne sur les cours d’eau sont interdits.

L’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20 heures à 8 heures du matin. L’irrigation des grandes cultures est interdite en journée.

Ces restrictions s’appliquent aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux réseaux d’eau potable.