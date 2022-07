En Mayenne, le risque de feux de forêt est passé de "particulier" à "courant"

De terribles incendies touchent depuis plusieurs jours le département de la Gironde, où plus de 7.000 hectares de végétation ont déjà brûlé. Des départs de feux sont également observés dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les feux de forêt ne sont pas que l'affaire du sud de la France. En Mayenne, la qualification du risque de feux de forêts a changé récemment, passant de "particulier" à "courant".

De nouveaux véhicules

Des effectifs de la Sécurité Civile forment régulièrement des pompiers mayennais sur le sujet. Une centaine a d'ailleurs déjà pu en bénéficier, comme au mois de mai à Averton pour les secours de la caserne de Lignières-Orgères. Le conseil départemental continue aussi d'investir dans du matériel adapté. "Nous utilisons des camions tout terrain avec une capacité de 4.000, 6.000 et 8.000 litres d'eau" explique Thierry Guillouard, chef du centre d'incendie et de secours de Lignières-Orgères.

"Sur les risques de feux de forêt, dans son plan d'achats pour le futur, le Service Départemental d'Incendie et de Secours investit des moyens supplémentaires pour 2023. Nous allons avoir de nouveaux véhicules" ajoute Pierre Marquez, pompier et conseiller technique sur les feux de forêts en Mayenne. Actuellement, huit camions-citernes stationnent aux quatre coins du département.

L'objectif du SDIS 53 est aussi de coordonner au mieux son action en cas d'incendie. Un groupe d'intervention feux de forêt (GIF) sera prochainement créé. 97% des surfaces boisées de la Mayenne relèvent du domaine privé, d'où l'intense collaboration entre les pompiers et les propriétaires des terres. "On répertorie toutes les terres avec eux. Ce qui nous permet d'avoir les clés de certains domaines par exemple et des cartes précises pour les interventions" continue Thierry Guillouard.

Des règles de base à respecter en forêt

Neuf incendies sur dix en France sont d'origine humaine déclarait cette semaine Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. En Mayenne, les températures monteront jusqu'à 40°C en fin de semaine. Il faut donc que les citoyens qui voudraient chercher de l'ombre dans les forêts adoptent les bons comportements. "La règle n°1 c'est d'abord de bien se renseigner sur les conditions météos avant de partir. Il faut toujours avoir un téléphone sur soi et ne pas faire de feu évidemment. Ne pas jeter ses mégots par terre, ou par-dessus la fenêtre en voiture" énumère Pierre Marquez du SDIS 53.

"Faites attention à l'endroit où vous stationnez. Pas sur de l'herbe si le pot d'échappement est chaud" termine le pompier. Le dernier incendie d'importance en Mayenne remonte à 2020 : dix hectares avaient brûlé dans la forêt de Sainte-Suzanne. En l'an 2000, dans la forêt de Pail, les flammes avaient ravagé 25 hectares.