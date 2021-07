En Mayenne, les abeilles et la production de miel menacées par le mauvais temps

Y'aura-t-il du miel à la prochaine récolte d'été ? C'est la question que se posent les apiculteurs mayennais. Depuis quelques semaines, ils subissent de plein fouet le mauvais temps. Les abeilles ne sortent plus butiner et les réserves de nectar s'affaiblissent. La production de miel est au plus bas et les abeilles sont menacées, "elles me regardent et semblent me dire qu'elles ne peuvent pas aller travailler à cause du mauvais temps. J'ouvre des ruches et il n'y a rien à l'intérieur comme miel" explique Foulques Le Tourneurs installé à Livet-en-Charnie.

A cause de la pluie, le nectar des fleurs est noyé et les abeilles ne peuvent pas le récupérer. Quand le mauvais temps s'éternise, ce sont les réserves qui diminuent. Sans nectar, une colonie peut mourir de faim, les apiculteurs doivent alors compenser ce manque de nourriture, "c'est très inquiétant, je vais avoir 10 fois de moins de miel que les autres années. Au lieu de faire 7 ou 8 tonnes, si là je peux avoir une tonne ou une tonne et demi, je serai content" confie Foulques Le Tourneurs.

Le syndicat apicole de la Mayenne a alerté ses adhérents au danger d'une possible famine, "on a une sirop professionnel pour nourrir les abeilles, on a eu une demande énorme". Une situation, si le mauvais temps persiste, qui pourrait mener malheureusement à la calamité apicole selon les producteurs.