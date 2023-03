En Mayenne, les bailleurs sociaux sont prêts à réutiliser plus d'eaux usées ou de pluie

L'Italie recycle 8% de ses eaux usées, l'Espagne 14%, la France seulement 1%. Emmanuel Macron a donc fixé ce jeudi 30 mars un objectif de 10 % à l'horizon 2030. Le président de la république présentait son plan eau dans les Hautes-Alpes pour son retour sur le terrain.

ⓘ Publicité

En Mayenne, les bailleurs sociaux sont prêts à passer à la vitesse supérieure. "Comme en matière d'isolation thermique, on peut avoir un rôle moteur", avance Patrick Le Roux, directeur général de Mayenne Habitat (9 000 logements dans le département).

Pierre Grange a de nombreux projets pour le bâti neuf, il est directeur du développement et du patrimoine de Podeliha, qui gère 1 600 logements en Mayenne et veut en construire 100 de plus chaque année. "Demain, à travers nos cahiers des charges qui évoluent, nous allons aller vers des WC intégrants des lave-mains qui se déversent directement dans la chasse d'eau, des pommeaux intelligents qui pourraient changer de couleur en fonction de la consommation d'eau pour la douche et des mitigeurs à ouverture d'eau froide systématique."

De nouvelles normes attendues

Tous les bailleurs attendent de nouvelles règles sanitaires. "L'usage de l'eau pluviale demande à ce que la réglementation en vigueur et les agences de l'eau soient vraiment très précises pour pouvoir permettre de généraliser ces systèmes là," explique Laurent Foubert, directeur patrimoine et projets de Méduane Habitat (6 500 logements sur le département).