Mayenne : aucune commune n'a pris d'arrêté anti-pesticides interdisant les épandages à moins de 150 m. des habitations

Zéro pesticides sur leur territoire. Depuis 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser de produits phytosanitaires chimiques mais cette interdiction n’a pas été étendue, en particulier, aux agriculteurs ou aux entreprises. D'autres méthodes sont donc employées : désherbage manuel, thermique ou mécanique.

C'est le cas, par exemple, à Courbeveille où le maire, Jean-Luc Moussu, n'a pas l'intention d'aller plus loin. Pas d'arrêt anti-pesticides en vue même si, récemment, on le lui a demandé : "une personne, qui voulait faire construire une maison dans le village, a demandé si on avait pris les mesures pour avoir une distance minimale d'épandage entre le lotissement et les cultures. Moi, je suis la réglementation actuelle. On peut traiter ici à ras des lotissements". Le maire de Courbeveille ne prendra donc aucun arrêt à l'image de ce qu'avait entrepris son homologue de Langouët en Bretagne.

Par ailleurs, le gouvernement vient de lancer une consultation publique sur les limites de l'épandage de pesticides dans le voisinage des habitations.