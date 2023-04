En Mayenne, pour laisser les oiseaux tranquilles, il faut éviter de tailler les haies au printemps

Depuis le 1er avril, en Mayenne et partout ailleurs, les agriculteurs n'ont plus le droit d'élaguer leurs haies, au risque de s'exposer à une amende de 150.000 euros et 3 ans d'emprisonnement. Cette interdiction a pour but de protéger les oiseaux en cette période printanière de nidification. Par ailleurs, avec l’arrivée des beaux jours, des particuliers se mettent à jardiner et en profitent pour tailler les haies. Eux ne sont pas soumis à l'interdiction, on les invite à ne pas démarrer de tels travaux afin de respecter les oiseaux.

ⓘ Publicité

Phillipe Lemercier, agriculteur bio à Arquenay, comprend totalement l'interdiction de couper ses haies : "j'ai plusieurs kilomètres de haies, j'en ai plantées dès mon arrivée en 1985. Pour de nombreuses espèces d'oiseaux, les haies sont un biotope et une solution pour avoir un lieu de vie. Imaginez-vous en petit oiseau et il n'y a plus de haies, de broussailles, d'arbres pour faire un nid, comment faites-vous pour vivre ? Cette interdiction répond à du bon sens paysan car on sait qu'au printemps la sève monte et qu'on ne fait plus de travaux de ce type".

Jean-Marc Lalloz, de l'association Mayenne Nature Environnement (MNE), constate, au fil des ans, la disparition des oiseaux en Mayenne "à cause de la destruction de l'habitat et la restriction des ressources alimentaires. Les haies avec leurs pousses abondantes concourent à cacher les nids, on peut les élaguer mais en dehors de la période de nidification".