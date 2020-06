En Mayenne, record d'ensoleillement au mois de mai : la sécheresse s'installe

On a battu des records d'ensoleillement au mois de mai en Mayenne. Du soleil, beaucoup, comme un air d'été, des températures parfois au-delà des moyennes de la saison. Du soleil, de la chaleur et donc, forcément, très peu de pluie, ce qui inquiète les agriculteurs.

302 heures de soleil, ce n'était plus arrivé chez nous depuis 9 ans. Mais, quand le ciel est dégagé en permanence, il ne pleut pas. Logique, imparable.

Et ça c'est un autre record, beaucoup plus inquiétant, estime Laurent Belsoeur, prévisionniste à Météo France : "au début du mois, il y a eu quelques chutes de pluie pour un total de 19 mm. La moyenne c'est 67 mm. Il y a un déficit de 72% par rapport à la normale. Si on regarde les statistiques depuis 1940, il n'y a eu que 5 mois de mai plus secs que celui qu'on vient de connaître".

Un déficit en eau de 72%, un des mois de mai les plus secs depuis 1940

Les sols sont secs, comme un coup de trique. Des terres dures comme du bois. Pas d'eau, pas une goutte ou si peu ce printemps après pourtant un hiver bien arrosé. Aujourd'hui, les cultures souffrent, en particulier le blé. Oui, c'est une période de sécheresse que vivent les agriculteurs. Jean-Claude Lebreton est agronome à la Chambre d'Agriculture de la Mayenne : "ça fait plus de 15 jours qu'il n'a pas plu. C'est plus que de l'inquiétude. Ils vont beaucoup perdre. Ce sera une très mauvaise année pour les rendements. Il faudrait maintenant qu'il tombe 20 mm d'eau tous les quinze jours pour améliorer la situation".

Alors, évidemment, les averses, les orages prévus dans les prochains jours seront les bienvenus. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour regonfler le moral des agriculteurs et humidifier les sols.