En Mayenne une journée du pull-over pour faire des économies d'énergie

Le Département de la Mayenne a présenté son plan de sobriété énergétique. 53 mesures sont imaginées pour faire des économies d'énergie dès cet hiver pour face à la crise énergétique que subit le pays.

Parmi les idées du Département, cette fameuse journée du pull-over qui consiste en réalité à baisser le chauffage d'un degré (18 au lieu de 19 degrés) un jour par semaine, le vendredi et en cas de coupure dans tous les bâtiments gérés par le Département. Pour le président Olivier Richefou, c'est une autre façon originale de communiquer et de se mettre en avant. Il parle d'une mesure "emblématique et amusante". "On mettra une petite laine ce jour-là", plaisante le président du Département. On ignore combien cette "journée du pull-over" va permettre d'économiser même si Olivier Richefou mise sur une baisse de 7% par degré de la consommation énergétique.

OLIVIER RICHEFOU EXPLIQUE LA JOURNÉE DU PULL-OVER Copier

De la pédagogie

Le plan de sobriété énergétique du Département prévoit aussi des mesures plus pédagogiques comme la nomination sur le bénévolat de 25 agents appelés les ambassadeurs écomotivés, chargés de rappeler à leurs collègues les bons gestes. Autre point, très consommateur en énergie, les déplacements des agents du Département, encouragés donc par le plan à faire du covoiturage et à prendre le train plutôt que la voiture.

Le plan de sobriété énergétique doit être voté par les conseils départementaux en assemblée lundi 26 septembre. Un point que souligne sur Twitter Antoine Valprémit, maire de Sacé au nord de Laval et conseil départemental. Il accuse Olivier Richefou d'aller trop vite en besogne et d'avoir déjà décidé toutes ces mesures avant le vote.