En Meuse, les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure saisissent le Conseil d'Etat

Le collectif Stop CIGEO/Bure annonce dans un communiqué de presse mercredi 7 septembre "un nouveau bras de fer juridique" dans le dossier du projet Cigéo de centre d'enfouissement des déchets nucléaires en Meuse. Les opposants indiquent qu'ils ont déposé un recours auprès du Conseil d'Etat. Ils attaquent deux décrets publiés au Journal officiel le 8 juillet dernier, déclarant l'ouvrage "d'utilité publique" et l'inscrivant comme "opération d'intérêt national".

Ces deux textes signés par la Première Ministre Elisabeth Borne, les ministres de la Transition énergétique et de la Transition écologique, définissent notamment le calendrier des expropriations de terrain, qui devront être réalisées entre 2037 et 2050. Deux décrets "censés permettre d'ancrer physiquement sur le territoire un site industriel qui n'a pourtant encore reçu aucune autorisation et qui soulève de très lourdes interrogations en termes de sûreté, d'impacts environnementaux et de coût", dénonce le collectif Stop CIGEO/Bure.

Une nouvelle bataille juridique commence

Les opposants se disent "déterminés à lutter contre l'implantation de ce projet imposé, qui ferait courir des risques impensables aux générations futures". Attac, la confédération paysanne du Grand Est, le réseau "Sortir du nucléaire" ou Greenpeace France se sont notamment joints au recours. Trente-deux associations et une trentaine d'habitants font partie de cette action, selon le communiqué de presse.

Le projet Cigéo vise à enfouir, à 500 mètres sous terre, 85.000 m3 des déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français. L'Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui pilote le projet, a indiqué cet été qu'une demande de création de centre de stockage sera déposée auprès de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) avant la fin de l'année 2022.