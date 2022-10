Une vague de chaleur "exceptionnelle" et une sécheresse toujours présente en ce mois d'octobre

L'été 2022 restera comme anormalement sec et chaud en France, mais c'est aussi le cas du début de l'automne. Ce jeudi 27 octobre, voilà dix jours qu'une vague de chaleur enveloppe la France et pousse les températures à 5 voire 6 degrés au dessus des normales de saison.

ⓘ Publicité

"C'est très cohérent avec les projections, avec ce que l'on attend dans un climat plus chaud" - Françoise Vimeux, climatologue

Cet épisode automnal est exceptionnel selon Françoise Vimeux, climatologue à l’institut de recherche pour le développement, invitée de France Info, ce jeudi matin : "On a déjà enregistré des températures autour de 30 degrés sur certaines villes comme Biarritz, Bordeaux ou même Toulouse, mais jamais aussi tardivement dans le mois d'octobre".

"Ensuite, effectivement, c'est la durée vague de chaleur qui est exceptionnelle, poursuit-elle. Et puis, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'on a des températures la nuit qui sont particulièrement douces. Au petit matin, là où la température est généralement la plus basse, on constate des températures qui sont celles que l'on attend l'après-midi ou en fin d'après-midi pour un mois d'octobre."

La scientifique attribue "très probablement" cet épisode au réchauffement climatique. "C'est très cohérent avec les projections, avec ce que l'on attend dans un climat plus chaud, à savoir des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes, plus longues et surtout des vagues de chaleur qui peuvent arriver plus tôt et plus tard dans la saison estivale."

Une sécheresse interminable

Si dans certains départements, les restrictions d'eau sont levées, comme dans le Finistère , la plupart d'entre eux sont toujours au-delà du seuil de vigilance à la sécheresse sur au moins une partie de leur territoire. Une quinzaine sont en situation de crise.

La carte "Propluvia", ce jeudi 27 octobre.

Il faut s'adapter à cette sécheresse, martèle Françoise Vimeux. "Par exemple, cet été, les prévisions avaient vraiment montré qu'on allait vers des périodes sèches, assure-t-elle. Il faut par conséquent savoir anticiper, s'y prendre à temps et ne pas attendre le dernier moment pour mettre en place des restrictions."