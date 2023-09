En Oisans, les funérailles du glacier de Sarenne, déjà mort et sur le point de disparaitre

Ce n'est pas le premier, et sans doute pas le dernier : le glacier de Sarenne, déjà considéré comme mort par les glaciologues, est sur le point de disparaitre pour de bon. Pourtant, dans les années 80, il présentait encore une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à 80 par endroits. Mais situé à seulement 3.000 mètres d'altitude, exposé plein sud, sa fonte s'est considérablement accélérée ces dernières décennies.

Ces deux photos prises à 110 ans d'intervalle rendent bien compte de la quantité de glace qui a disparu avec le glacier de Sarenne.

A ce titre, l'association International glaciological society (IGS), section Alpes occidentales, organisait des obsèques symboliques du glacier de Sarenne, pour alerter sur l'impact du réchauffement climatique en haute-montagne. Une cérémonie qui devait avoir lieu au Pic Blanc, grâce à la mise à disposition gratuite des remontées mécaniques. Une mise à disposition finalement annulée par le patron de la Sata qui gère ces remontées, et le maire d'Huez face notamment à la présence de militants avec qui les relations sont pour le moins tendues.

De plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, à quelques résidus

C'est donc au col de Sarenne, à quelques kilomètres de là que s'est réuni le groupe de participants. Parmi eux donc, des représentants de l'association Mountain Wilderness, très engagés sur les sujets de préservation de la montagne. "Les glaciers ont toujours incarné quelque chose d'immuable, et en fait c'est l'éternel qui disparait à l'échelle d'une vie humaine", déplore la présidente Fiona Mille . "Ca prend aux tripes de se dire que ce qui nous dépasse, avec l'impact de l'homme, on a détruit ça très rapidement".

De gauche à droite : François Valla, glaciologue, Philippe Schoeneich, professeur de géographie physique, et Sonia Mille, présidente de Mountain Wilderness. © Radio France - Bastien Roques

Egalement présent pour délivrer quelques explications : le glaciologue François Valla, 81 ans, dont 33 passés à étudier le glacier de Sarenne : "Ca fait un coup au cœur, parce que moi quand j'ai commencé, jamais je n'aurais imaginé qu'il pouvait disparaitre de mon vivant. Jamais..." Force est de constater pourtant que la fonte du glacier a surpassé les prévisions : "Le stock de glace qui était très important, jusqu'à 80 mètres d'épaisseur il y a 25 ans, se réduit à quelques épluchures plaquées contre les falaises. On pense que dans deux ou trois ans il n'y aura plus rien du tout. Qu'il y ait encore des climatosceptique c'est complètement incompréhensible, car tout nous montre que le climat se dérègle et lutte contre l'humain".

La fin d'une série de mesure exceptionnelle par son ancienneté

Pour les scientifiques, avec ce glacier c'est bien plus que de la glace qui disparait, c'est aussi un formidable outil de mesure. "C'est la plus ancienne série de mesures de bilan de masse des Alpes françaises, qui a commencé en 1949, et parmi les 10 séries de mesures les plus longues au monde", explique Philippe Schoeneich, professeur de géographie physique à l'Université Grenoble Alpes. "Donc c'est vrai que des glaciers qui disparaissent, il y en a déjà eu, mais celui-ci a un caractère particulier qui en fait un glacier symbolique, c'est que c'est en même temps une série de mesures très importante qui disparait avec lui".

Condamné par sa situation à disparaitre un jour, le glacier de Sarenne a vu sa fonte précipitée à partir des années 1990. © Radio France - Bastien Roques

D'où l'importance pour Fiona Mille de marquer le coup par une opération comme ces funérailles : "En fait il ne faut pas qu'on banalise ce genre de phénomène, j'aimerais bien que ce soit une prise de conscience très forte. Même les glaciologues le disent : on va plus vite que les projections. Les glaciers ce sont les châteaux d'eau des Alpes, c'est grâce à eux qu'on a toutes nos activités humaine. On est connectés à cet écosystème et on est en train de le faire disparaitre. Donc un glacier qui disparait, c'est une partie de notre humanité aussi qui disparait.".