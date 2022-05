EN PHOTOS - Un nouveau sentier de randonnée sur les Balcons des Gorges de Daluis

Un nouveau sentier de 26 kilomètres au coeur de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis a été créé. Objectif: mettre en valeur les espaces protégés et rendre plus facile la découverte des Gorges et leur paysage exceptionnel.

L'itinéraire de randonnée offre une découverte exceptionnelle des panoramas des Gorges de Daluis. - François-Xavier Cuvelier - Département des Alpes-Maritimes

Au programme, un itinéraire de 26 kilomètres à parcourir sur deux jours. Le sentier traverse le territoire de la Réserve Naturelle sur les villages de Guillaumes, Daluis et La Croix sur Roudoule.

Une passerelle suspendue de 65 mètres de long a été construite au dessus du Var - François-Xavier Cuvelier - Département des Alpes-Maritimes

Pour compléter l'itinéraire, deux nouvelles structures ont vu le jour. Une passerelle suspendue de 65 mètres de long et un escalier de 62 mètres pour relier le belvédère des Gorges au Pont de la Mariée.

L'ensemble du sentier est accessible dès ce weekend!