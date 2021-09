En Picardie, les productions de betteraves et de pommes de terre compromises par la météo trop humide

Les pluies incessantes de cet été ont contribué au développement du mildiou sur les plants de pommes de terre et d'autres maladies sur les betteraves. Les betteraves pourraient aussi manquer de sucre ; les producteurs espèrent donc un mois de septembre plus sec et ensoleillé.

Pierre Bourgeois, installé à Vignacourt, craint de perdre une partie de son rendement de betteraves et de pommes de terre. Un mois de septembre sec et ensoleillé pourrait changer la donne.

A quelques semaines du coup d'envoi des récoltes de pommes de terre et de betteraves, les producteurs de la Somme sont assez inquiets. Ces deux productions emblématiques des Hauts-de-France font grise mine, après le trop plein d'eau cet été et le soleil trop timide en ce moment. Une inquiétude alors que les Hauts-de-France produisent le plus de betteraves en France : la moitié des 400.000 tonnes récoltées par an.

A Vignacourt, au nord d'Amiens, Pierre Bourgeois accuse déjà une perte de 20% pour ses moissons de blé... et maintenant ce sont les plants de pommes de terres de l'agriculteur qui font grise mine, attaqués par le mildiou : "C'est à cause de l'humidité, la pression est très forte cette année. On est obligés de traiter davantage : l'an passé, j'étais à cinq traitements, j'ai multiplié par trois. Et on est même pas sûrs que le rendement soit là !" explique-t-il.

Peu de cas de jaunisse dans les champs de betteraves de la Somme

Et cette humidité touche aussi les betteraves : certaines feuilles présentent des points blancs, la cercosporiose. "Si on ne la traite pas, les betteraves vont perdre leurs feuilles, et la photosynthèse sera moins efficace : il y aura moins de betteraves et donc moins de sucre", détaille Pierre Bourgeois.

Très peu de jaunisse en revanche dans la Somme, car beaucoup planteurs de betteraves ont utilisé un insecticide, d'abord interdit par l'Etat puis finalement réautorisé encore deux ans. Mais même sans la jaunisse, la récolte de betteraves de Pierre Bourgeois, 75 tonnes d'habitude, pourrait baisser de 10 à 15%, toujours à cause des pluies incessantes cet été : "Toute cette eau, c'était excellent au début, mais maintenant on a trop de feuilles et pas assez de racines... On espère un beau mois de septembre : s'il est chaud et ensoleillé, le potentiel serait sauvé".

Les récoltes de betteraves et de pommes de terre ne commenceront pas avant fin septembre-début octobre.