VIDEO : des centaines de méduses débarquent en avance sur le littoral catalan

Les Catalans sont habitués à croiser des méduses lors de leur baignade ou promenade estivale... C'est moins fréquent au milieu de l'hiver. Il y a une dizaine de jours, des milliers de ces méduses pélagie (Pelagia Noctiluca), roses avec de longs filaments, ont été aperçues dans le port de Banyuls-sur-Mer (vidéo ci-dessous) un peu en avance sur la saison. Et puis ce lundi matin, des dizaines d'entre elles se sont échouées sur la plage de Canet-en-Roussillon, pour la plus grande surprise des promeneurs. Oscillant entre méfiance et amusement, certains se sont même demandé s'il ne s'agissait pas d'une nouvelle illustration du changement climatique.

Attention aux conclusions hâtives. Cette méduse pélagie évolue au large et arrive sur nos côtes au gré des tempêtes, généralement quand elle est en fin de vie. Si sa présence en plein hiver a de quoi étonner, il n'est pas rare de les croiser en grande quantité dès le mois de février ou mars sur le littoral catalan.

" Peut-être que comme l'hiver s'est installé tard en mer, la température de l'eau a en effet baissé de manière très graduelle, leur durée de vie automnale s'est prolongée. Là, on arrive en fin de cycle et elles ont plus de mal à lutter contre les courants, contre le vent. C'est clair que dans les eaux froides en plein milieu de l'hiver, elles ont plus de mal à se développer."

Pascal Roman, biologiste marin au biodiversarium de Banyuls-sur-Mer

Attention si vous en trouvez sur le sable : même mortes, ces méduses pélagies sont très urticantes.