En plein mois d'août, des vents à plus de 100 km/h attendus dans la Manche

C'est un scénario assez habituel en automne et en hiver dans la Manche, beaucoup moins en août : de fortes rafales de vent attendues ce mercredi 2 août avec des vents qui vont souffler entre 80 et 90 km/h dans les terres, et jusqu'à 110 km/h sur les caps. En cause; la présence d'une dépression un peu plus creuse que d'habitude et qui circule facilement. Ce régime océanique d'Ouest était plus fréquent avant explique Thierry Loquet, prévisionniste à Météo France Normandie " A une époque ce régime océanique d'ouest nous valait des étés parfois en demi teinte. Et c'est vrai que ces dernières années, avec le changement climatique, ce sont des situations devenues un peu plus rares. On avait davantage des flux de Sud ou des flux continentaux d'Est qui apportaient généralement un peu plus de soleil ou un peu plus de chaleur. Mais si c'est inhabituel, c'est loin d'être inédit. On a peut être juste perdu un petit peu l'habitude."

Un scénario loin d'être inédit mais qui demande de la vigilance du fait de la présence plus nombreuse sur le littoral en pleine saison touristique, et aussi parce que les arbres; chargés de feuilles sont fragilisés.

Appel à la vigilance

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord appelle à la plus grande prudence les professionnels de la mer, les pêcheurs et les promeneurs, avec des conditions de mer très dégradées, des creux pouvant aller de 4 à 5 mètres sur l'ouest du Cotentin. Le préfet maritime déconseille également fortement toute pratique de loisirs nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile.

Dans les jours à venir, une attention particulière doit être portée à l'évolution des conditions météorologiques, d'autant que l'on attend dès jeudi et jusqu'à vendredi de forts coefficients de marée, qui vont monter jusqu'à 105.

Rappel : Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.

Météo France a placé le département en vigilance jaune.