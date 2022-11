En plein mois d'octobre, ces Sarthois découvrent des bananes dans leur jardin

Marie-Hélène et Olivier Thomas ont eu la surprise de voir se former, en octobre, des fruits dans leur bananier.

Depuis plus de 30 ans qu'ils vivent dans leur maison du centre-bourg de Saint-Calais, Marie-Hélène et Olivier Thomas voient leur bananier ressortir de terre à chaque printemps. Mais en ce mois de novembre 2022, ils ne l'ont jamais vu aussi en forme, avec ses feuilles de plus d'un mètre encore bien vertes. "Habituellement, à cette époque, tout est marron, fané et prêt à être coupé", explique Olivier. Mais plus étonnant encore, ils ont la surprise de voir apparaître mi-octobre un régime de bananes ! Si ce n'est pas inédit dans le département, puisqu'un habitant de La Suze-sur-Sarthe avait lui aussi vu son bananier donner des fruits en 2004, le phénomène reste extrêmement rare.

La fleur de bananier et le régime de bananes juste derrière. © Radio France - Ruddy Guilmin

"C'est une énorme surprise, ça n'était jamais arrivé, raconte Marie-Hélène, c'est probablement dû à deux facteurs : un peu d'humidité et la chaleur du mois d'octobre." Les conditions climatiques anormales de ces dernières semaines ont visiblement permis à la plante de s'épanouir, comme le confirme le jardinier Pascal Prieur : "La météo est favorable aux plantes tropicales ou sub-tropicales. On l'observe. J'ai moi-même un Dahlia des montagnes originaire du Mexique qui a commencé à fleurir pour la première fois."

Les fruits mesurent entre 5 et 10 cm © Radio France - Ruddy Guilmin

Bientôt la fête du chausson à la banane ?

Le régime de banane calaisien se compose d'une cinquantaine de fruits de petite taille (5 à 10 cm) encore verts. "Vu les conditions maintenant, je pense qu'elle ne grandiront plus, estime Olivier, je ne sais pas non plus si elles pourront arriver à maturité." La récolte d'un échantillon permet toutefois de constater à l'intérieur des fruits la présence de chaire et d'un jus que le couple décide à goûter : "Oui, ça a le goût de banane, c'est sucré, mais c'est très astringent... Il y a quand même peu de chance qu'on puisse manger ces bananes." Le couple envisage quand même de les récolter et de les faire mûrir à l'intérieur pour les goûter prochainement.

Si cette histoire "nous interroge sur le réchauffement climatique qui est une réalité, y compris chez nous en Sarthe", souligne Olivier, elle fait aussi beaucoup sourire dans la famille : "Quelqu'un nous a dit, si ça continue comme ça, dans 35 ans la fameuse fête du chausson aux pommes de Saint-Calais deviendra peut-être la fête du chausson à la banane ?" Une blague qui fait quand même rire un peu jaune.