En pleine canicule 15 communes du minervois privées d'eau courante à cause de la sécheresse

C'était prévu depuis plusieurs jours, en raison de la baisse inquiétante de la ressource en eau dans le secteur.

Et la décision n'a sans doute pas été facile à prendre.

Mais le Syndicat Intercommunal de gestion de l'eau potable dans le minervois est désormais contraint de procéder à des coupures totale d'eau courante de 8h à 17h dans les quinze communes dont il assure la distribution en eau.

Cela a commencé ce mercredi, avec une 1ère liste de sept communes (Oupia, Beaufort, Azillanet, Cesseras, Felines Minervois, La Livinière et Siran).

Les autres communes suivront, vendredi et lundi prochain.

Pour Daniel Pivat, président du SIAEP, cette décision était inéluctable, et prévue depuis plusieurs semaines.

"Dès l'année dernière, on a souffert d'un manque de pluies aux mois de mai, juin, juillet et même jusqu'en novembre. On savait depuis longtemps que cela allait être un problème !"

La demande en eau étant désormais nettement supérieure à l'état de la ressource, le syndicat intercommunal a donc décidé de scinder son territoire en trois, et de procéder à ces coupures suivant un roulement tenant compte de la démographie de chacune des communes.

Les habitants concernés n'ont pas été surpris non plus. Et même prévenus à l'avance.

66.000 bouteilles d'eau ont ainsi été distribuées ces derniers jours.

Dans l'ensemble, la population fait contre mauvaise fortune bon coeur. Mais beaucoup espèrent que cela ne se reproduira pas trop souvent.

Surtout si les grosses chaleurs persistent...