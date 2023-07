En pleine inspection en Alsace, le jury des villes et villages fleuris à l'heure du changement climatique

Devant un parterre de fleurs près de la mairie de Wasselonne, des membre du jury du "fleurissement d'Alsace" montrent leur enthousiasme. "Cette fleur là, vraiment chapeau! parce qu'elle n'aime pas trop l'eau" note Marcel, ancien horticulteur et membre de ce jury qui fait le tour d'Alsace jusqu'à vendredi pour l'inspection annuelle des villes et villages fleuris. L'enjeu est de taille : il s'agit de décerner les précieux macarons rouges que l'on trouve sur les panneaux d'entrée des villes.

Un jury qui note donc avec attention les efforts faits par les municipalités en matière de "gestion de l'eau". C'est écrit noir sur blanc dans la liste des "éléments d'appréciation du jury" pour obtenir les labels. "Ce n'est pas nouveau, même s'il y a une accélération depuis l'année dernière et la prise de conscience du public" explique Marie Barbero, autre membre du jury. "On vérifie si les communes changent un peu les essences qu'elles utilisent, l'eau, la richesse du sol, les espaces dédiés aux arbres. Tout ça c'est une adaptation."

"Arriver à un fleurissement économe en eau, tout en étant accueillant pour les touristes"

Une adaptation au changement climatique prise en compte par Wasselonne, ajoute la maire Michelle Eschlimann : "Naturellement on a toujours des géraniums car cela fait partie du traditionnel alsacien, mais ils sont moins dans des bacs. Et puis après, quand on fait des chantiers, des rénovations de maisons ou autres, on inclut des bacs à réserve d'eau. On a ainsi aujourd'hui 20.000 litres d'eau de pluie à disposition et on arrose aussi différemment. On essaye d'arroser tôt le matin. En fait il faut arriver à un fleurissement plus économe en eau, tout en étant accueillant pour les touristes."

L'enjeu est tout de même contraignant, la mairie a donc décidé pour le moment de ne pas postuler pour une troisième fleur. Elle a aussi cessé d'utiliser l'une de ses deux serres à géraniums, car trop énergivore.