En Sarthe, un mois de février doux et pluvieux

Vous avez l'impression qu'il pleut depuis des semaines et que certains arbres ont fleuri de manière précoce ? Au vu du bilan météo du mois de février 2020, particulièrement doux et pluvieux, c'est tout à fait logique.

Parfois, des faits permettent de confirmer un sentiment. C'est le cas avec les données météo du mois de février, qui viennent confirmer cette impression qu'il pleut sans discontinuer sur la Sarthe depuis des semaines. Et que la nature est en avance.

Première confirmation : il a fait très doux. Il n'y a même eu que trois gelée matinales sur tout le mois. Et encore très légères avec au plus fort -0,3°. Mais surtout, certaines températures se sont envolées, avec deux records à la clef : "Le premier, c'est la moyenne des températures minimales à 6,1°, souligne Laurent Belsoeur, prévisionniste à Météo France, alors que la normale est de 1,8°. On est 4,3° au dessus, c'est énorme et on bat le précédent record de 1966 !"

Le troisième mois de février le plus chaud après 1990 et... 2019.

Autre record : sur une journée, le 16 février, le mercure n'est jamais descendu en dessous de 13°. Inédit depuis 1989. Quant à la moyenne des maximales, elle s'élève à 12,6°, soit 3° de plus que la moyenne. "Ce n'est pas un record, précise le prévisionniste, mais ça en fait quand même le 3e mois de février le plus chaud depuis la création des relevés, après 1990 et 2019".

Bref, un mois de février digne d'un mois d'avril... Y compris au niveau des précipitations, avec 16 jours de pluie sur 29, avec un cumul à 74 mm, bien au-dessus de la moyenne établie à 51 mm. Soit un excédent de pluie de 45 % ! Et ça ne s'est pas arrangé pour le premier jour du mois suivant. Ce dimanche 1e mars, il est tombé 37 mm de pluie au Mans. C'est plus de la moitié de ce qui tombe habituellement, en cette saison, sur plus de 15 jours.