En Savoie, les pépiniéristes tentent de s'adapter aux fortes chaleurs

Si seuls certains arbustes ont les feuilles brûlées, il ne faut pas s'y méprendre : Les autres plants, verts en apparence, ont eu leur croissance retardée. Jean-François Millet, gérant de la pépiniériste Millet, estime les pertes à dix pour cent. "Il va falloir remplacer, sur des zones qui ont été plantées l'année dernière ou au printemps dernier. Qui dit remplacement, dit qu'il va falloir refournir des plantes, les volumes demandés, les quantités nécessaires," explique-t-il.

Manque d'eau et chaleur

Le manque d'eau et la chaleur de cet été y ont été pour quelque chose. Mais pour Jean-François, cela ne fait que souligner un problème déjà latent depuis plusieurs étés : "Ce n'est pas le premier été où on a déjà un peu ces problèmes de chaleur extrême. Donc le végétal s'affaiblit un peu plus chaque année, et il y a un moment où il n'y arrive plus."

Alors pour pallier ce problème, le pépiniériste a déjà anticipé : depuis un an, l'entreprise est labellisée "Artisan du végétal" et utilise donc des graines obtenue localement sur le territoire, plus résistantes selon lui. Il a également commencé à planter des espèces venant du sud, comme le chêne vert et le chêne-liège, qui s'implantent déjà naturellement sur la région. "On a fait quelques essais avec des séries de chênes méditerranéens et puis, on se rend compte qu'ils ont très très bien passé l'été par rapport à d'autres espèces," développe Jean-François Millet.

Jean-François Millet, pépiniériste, s'adapte aux chaleurs avec des nouveaux plants. Copier

Les collectivités s'adaptent

Face à ces changements, le pépiniériste oriente ses clients, majoritairement des collectivités et des entreprises : "On se doit de les orienter plutôt sur des espèces un peu moins sexy, je dirais, mais au moins qui seront adaptées, qui seront pérenne dans le temps, et qui pourront faire face au dérèglement climatique qu'on risque de connaître dans les années à venir," affirme Jean-François Millet.

La ville de la Motte Servolex a d'ailleurs déjà adopté ce changement. Le maire, Luc Berthoud, s'est posé la question avant de signer les bons de commande des nouvelles plantations. "On n'est allés que sur des plantes, des fleurs, qui n'auront pas besoin d'eau," selon lui.

Luc Berthoud est aussi président de la Fédération des maires de Savoie : il observe donc une réflexion similaire dans les communes du département : "Les enjeux, ce sont vraiment les plantations d'été. Et c'est là-dessus qu'il faudra qu'on fasse vraiment preuve d'imagination, voire même habituer nos populations à avoir un fleurissement qui sera peut-être moins coloré, mais qui sera plus persistant," conclut-il.