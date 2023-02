En savoir plus sur le futur méthaniseur à Guéret

Pourquoi ? Par qui ? Pour qui ? Comment ? Ce sont les questions que se posent les membres de France Nature Environnement 23 au sujet du futur méthaniseur de Guéret. Ils estiment ne pas avoir obtenu de débat contradictoire alors que le permis de construire a été délivré le 29 novembre dernier. FNE 23 organise donc une réunion publique à la mairie de Guéret ce 14 février (18h) pour échanger sur le fonctionnement du site qui devrait sortir de terre cette année.

ⓘ Publicité

"Une consultation trop discrète"

Pour Marie-Christine Girault, présidente de France nature environnement Creuse, "il y a eu une consultation, mais la majorité des gens n'étaient pas au courant. Ca a été très discret". Ce qui étonne Florian Rys, chef de projet chez Engie Bioz. Il témoigne que de nombreux Creusois sont venus lors des permanences à Guéret et Sainte-Feyre, tous les élus qui ont sollicité Engie Bioz ont été rencontrés. Malgré tout, FNE 23 tient à prendre la parole parce que " l''important, c'est de débattre car on sort du modèle connu qui est celui du méthaniseur porté par un agriculteur sur son exploitation. Là, on a quand même 28 000 tonnes d'intrants, ce qui est quand même très important ".

La FNE 23 pense ainsi que le méthaniseur aura un impact sur le modèle agricole creusois. Puisqu'il faudra fournir beaucoup de fumier calcule Marie-Christine Girault, les agriculteurs seront tentés " par l'élevage intensif avec plus de vaches en stabulation que dans les prés, pour pouvoir collecter plus facilement les matières organiques ".

Les élus de Guéret s'étaient d'ailleurs prononcés contre le projet lors du conseil municipal d'octobre dernier, notamment parce qu'ils craignaient qu'il n'y ait pas assez de ressources pour alimenter l'unité toute l'année. Pas assez de fumier, ni de fauches de prairie surtout avec les périodes de sécheresse de plus en plus nombreuses.

Engie Bioz ne semble pas inquiet à ce niveau-là. L' unité de méthanisation devrait donc sortir de terre sur un site d'environ 1,7 hectare, sur la zone d'activité "les Brégaires" à Guéret. Si le permis de construire a été accordé par la Préfecture, Engie Bioz ne souhaite communiquer aucune date pour le début du chantier et la mise en service du site. Pour l'instant, l'endroit est en friche.

Pour l'instant, le site est toujours en friche. © Radio France - Valérie Menut

Un méthaniseur, pour quoi ?

Un méthaniseur pour produire du gaz renouvelable explique Florian Rys. "Engie est fortement lié au gaz et on sait que l'avenir se fera uniquement via le gaz renouvelable. Le gaz fossile est sur son déclin. L'objectif du site est bien sûr qu'il soit rentable, mais on le fait essentiellement pour un enjeu stratégique. Et c'est pour les habitants de Guéret puisque 12,5 gigawatts heure de gaz renouvelable seront injectés dans le réseau local en substitution du gaz fossile actuel. Ce gaz va aussi permettre d'éviter 3 200 tonnes de CO2 chaque année et donc lutter contre le réchauffement climatique. Donc au final, c'est pour tous".

Comment ça marche ?

Des intrants - de la matière organique agricole essentiellement - seront transformés en biogaz et en digestat, une sorte de compost qui sera ensuite épandu chez des agriculteurs de dix communes (Guéret, Bussière -Dunoise, Bonnat, Glénic, Champsanglard, Jouillat, Saint-Fiel, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Ajain, Sainte-Feyre) .

loading

loading